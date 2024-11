Voltron, Henry Cavill si sta preparando per il film: "Conserveremo lo spirito della serie originale"

Dopo il recente annuncio degli ingressi nel cast di Voltron di Sterling K. Brown, Rita Ora e John Kim, il regista in una nuova dichiarazione concessa a Deadline ha aggiornato i fan sulla preparazione di Henry Cavill e su alcuni dettagli del progetto di Amazon MGM Studios.

I dettagli sulla trama non sono stati resi noti, ma Rawson Marshall Thurber ha condiviso un video messaggio con i fan di Voltron durante il VoltCon in cui ha detto: "Voglio assicurarmi che rimarremo fedeli al cuore e allo spirito di Voltron. In questo film, introdurremo una generazione completamente nuova di piloti. Abbiamo reimmaginato Voltron per il mondo live-action, ma resteremo fedeli a... quegli elementi iconici che voi amate, che io amo. E sono molto entusiasta di condividerlo con voi".

La serie originale di Voltron del 1984 segue un team di cinque giovani esploratori spaziali che uniscono le forze per formare un super robot noto come Voltron. All'originale è seguita una serie spin-off nel 1998 (Voltron: The Third Dimension), un sequel nel 2011 (Voltron Force) e un reboot su Netflix nel 2016 (Voltron: Legendary Defender).

The Witcher 2: Henry Cavill in una foto della serie Netflix

I prossimi progetti di Henry Cavill

L'ex star di The Witcher, oltre al reboot di Highlander, prossimamente dovrebbe essere coinvolto come protagonista e produttore dell'adattamento di Warhammer 40.000, ma i fan temono che il progetto non verrà mai realizzato.

Henry Cavill non è un fan delle scene di sesso: "Non le capisco, credo che se ne faccia un uso eccessivo"

Nel dicembre 2023, Games Workshop ha infatti fissato un periodo di 12 mesi per collaborare con Amazon e concordare "le linee guida creative per i film e le serie televisive che saranno sviluppati dallo streamer", prevedendo inoltre che sia necessario un accordo tra le due società per procedere nelle fasi successive dello sviluppo. Tra qualche mese si concluderà il periodo previsto e, attualmente, non sono ancora emersi aggiornamenti significativi sul tentativo di portare il gioco sullo schermo.

Inoltre, Cavill sarà ancora protagonista del nuovo film di Guy Ritchie, In the Grey, che segue la loro recente collaborazione ne Il ministero della guerra sporca. Il progetto, che arriverà nelle sale con Lionsgate, è ancora in post-produzione.