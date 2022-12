Henry Cavill: senza Superman e The Witcher cosa farà? I possibili scenari

In poche settimane Henry Cavill ha abbandonato The Witcher e si è visto escludere dal nuovo film di Superman scritto da James Gunn: quale sarà il futuro dell'attore?

Henry Cavill è di nuovo in tendenza sui social media a causa di quanto accaduto recentemente con Superman e The Witcher. Nelle ultime ore i fan si sono chiesti se Cavill può tornare a recitare nei panni di Geralt dopo la notizia dalla sua esclusione dal nuovo reboot di Superman.

Alla fine di ottobre Cavill ha annunciato che avrebbe ripreso il ruolo di Superman dopo essere apparso in una scena post-crediti di Black Adam. I fan erano estasiati all'idea che Cavill avrebbe indossato ancora una volta il costume del supereroe. In seguito l'attore ha confermato che avrebbe abbandonato The Witcher dopo la prossima stagione e sarebbe stato sostituito da Liam Hemsworth.

Poco dopo però il futuro della star nel franchise DC è stato messo in discussione nei rapporti ufficiali e ora è stato confermato che Henry non tornerà ad interpretare Superman. James Gunn sta scrivendo un nuovo reboot senza Cavill, sebbene quest'ultimo abbia presumibilmente lasciato The Witcher al fine di dedicarsi al ruolo del supereroe.

Secondo quanto riferito, Henry Cavill aveva divergenze creative con i produttori di The Witcher, quindi i suoi giorni sul set dello show sarebbero terminati a breve indipendentemente dal suo futuro come Superman. Sebbene l'attore sia stato anche indicato come possibile James Bond, molti credono che sia troppo vecchio per il ruolo. Tra gli altri progetti è doveroso menzionare che la star è entrata a far parte del cast del film di spionaggio sulla seconda guerra mondiale di Guy Ritchie, intitolato The Ministry of Ungentlemanly Warfare, e che c'è ancora la possibilità di un ipotetico spin-off di Enola Holmes.