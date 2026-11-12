Henry Cavill sogna ancora il mantello (e i baffi) di Superman: "Mai dire mai"

Il futuro di Henry Cavill nei panni di Superman potrebbe non essere del tutto archiviato. Dopo aver interpretato l'Uomo d'Acciaio nella prima fase dell'universo cinematografico DC, l'attore britannico ha visto sfumare più volte la possibilità di tornare protagonista di un nuovo film dedicato al supereroe. Adesso, però, in un'intervista con Inverse, ha lasciato aperto uno spiraglio, ricorrendo a una citazione decisamente particolare: "Mai dire mai".

Henry Cavill non esclude un nuovo ritorno nei panni di Superman

Una risposta che arriva in un momento di grande incertezza per il futuro dei DC Studios, soprattutto dopo la notizia dell'uscita di scena di James Gunn e Peter Safran. E che inevitabilmente riporta l'attenzione su un personaggio che Cavill ha continuato a incarnare nell'immaginario dei fan, anche dopo il passaggio di consegne a David Corenswet.

Henry Cavill sul set

Nel corso della conversazione con Inverse, a Henry Cavill è stato chiesto se prenderebbe mai in considerazione l'idea di interpretare nuovamente Superman. La domanda, tuttavia, non riguardava un'eventuale sostituzione di Corenswet, attualmente impegnato a portare avanti la nuova versione del personaggio, bensì una possibile incarnazione alternativa: per esempio quella di un Clark Kent più anziano, simile alla versione vista nei fumetti di Kingdom Come.

L'attore non ha avuto difficoltà a immaginare questa possibilità: "Ci sono tantissime storyline fantastiche. Le opportunità non mancano mai". Poi ha aggiunto: "Come cantava il piccione a Fievel in 'Fievel sbarca in America': "Mai dire mai". E io ci credo. Mi sono divertito moltissimo a interpretare Superman in passato. Non direi mai di no, nemmeno oggi".

Nessuna promessa, dunque, né un annuncio che lasci pensare a trattative già avviate. Henry Cavill si limita a riconoscere che il mondo dei fumetti offre ancora molte possibilità narrative e che non avrebbe motivo di escludere a priori un ritorno.

Superman è ancora parte della vita di Cavill

L'esperienza nei panni dell'Uomo d'Acciaio ha lasciato un segno evidente nella carriera dell'attore. Cavill ha raccontato anche un curioso episodio familiare: quando qualcuno regala oggetti a tema Superman alla figlia di due anni, la bambina li associa immediatamente al padre, esclamando "È papà!". Non ha ancora la consapevolezza che lui abbia effettivamente interpretato il supereroe sul grande schermo, ma il collegamento è già diventato parte della loro quotidianità.

Henry Cavill nei panni di Superman

Cavill ha debuttato nel ruolo con L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, uscito nel 2013, per poi tornare in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. La sua ultima apparizione nei panni di Clark Kent è arrivata con il cameo in Black Adam, nel 2022, che aveva riacceso le speranze di un nuovo capitolo dedicato al suo Superman. Le successive decisioni dei DC Studios hanno però portato a un cambio di direzione, con David Corenswet scelto per interpretare il protagonista nel nuovo universo cinematografico.

L'uscita di scena di Gunn e Safran, arrivata nel contesto del passaggio di Warner Bros. sotto il controllo di Skydance, ha riaperto interrogativi sulla continuità del progetto. Man of Tomorrow, il prossimo film con Corenswet, dovrebbe comunque arrivare nelle sale nell'estate del 2027. Rimane invece da capire quali saranno le scelte del nuovo responsabile dei DC Studios, Jeremy Latcham: il personaggio continuerà a essere interpretato da Corenswet? La storia prevista subirà modifiche? Oppure potrebbe esserci spazio, prima o poi, anche per la versione di Cavill?

L'attore potrebbe persino seguire una strada simile a quella percorsa da Michael Keaton, tornato a interpretare Batman dopo ben 31 anni di assenza dal ruolo. Un altro precedente, ancora più curioso, è quello di Sean Connery: nel 1983 l'attore tornò a vestire i panni di James Bond in Mai dire mai, dodici anni dopo la sua precedente apparizione ufficiale nei panni dell'agente 007.

Se Cavill dovesse seguire una tabella di marcia altrettanto lunga, il suo Superman potrebbe riaffacciarsi al cinema nel 2034, dodici anni dopo il cameo in Black Adam. Per adesso è soltanto un gioco di coincidenze, ma la battuta scelta dall'attore sembra lasciare aperta proprio questa possibilità.