Henry Cavill: 'La recitazione mi ha permesso di sopravvivere ai bulli che mi chiamavano Henry il grasso'

A vederlo così imponente e muscoloso non si direbbe che anche Henry Cavill ha avuto il suo bel daffare a tener testa ai bulli che hanno tormentato la sua adolescenza per via del peso. L'interprete di Superman e The Witcher ha confessato a Men's Health di aver avuto problemi di peso durante tutta l'adolescenza, tanto a essere stato soprannominato "Henry il grasso".

Nel corso degli anni, il desiderio di sopravvivere e combattere la negatività ha spinto Henry Cavill a perdere peso praticando vari sport e partecipando a molte produzioni teatrali. L'attore inglese, che ha conquistato un record personale nello stacco con 220 chili, ha affermato che le sue esperienze durante l'infanzia hanno plasmato il suo carattere divenendo il trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo.

"In realtà la recitazione mi ha aiutato a sopravvivere. Anche i bambini che a volte erano cattivi con me e si divertivano a bullizzarmi, quando finivo uno spettacolo, dicevano, 'Wow, sei davvero bravo'. Da lì traggo la mia forza" ha confessato l'attore.

Justice League, Zack Snyder parla dei baffi di Henry Cavill cancellati in CGI: "Li ho visti solo nei meme"

Henry Cavill avrebbe potuto interpretare altri supereroi prima dell'Uomo d'acciaio

Henry Cavill ha fatto il suo debutto nella DC nel 2013 con L'uomo d'acciaio, ma anche in precedenza le occasioni di interpretare eroi dello schermo non sono mancate. Anni prima era stato preso in considerazione quando il regista di Terminator: Salvation, McG, era stato incaricato di dirigere un progetto DC che coinvolgeva Superman. Il film però non si è mai concretizzato poiché il regista, che aveva notoriamente paura di volare, si è rifiutato di volare in Australia dove il film avrebbe dovuto essere girato per la maggior parte del tempo. Cavill aveva persino fatto un'audizione per il ruolo con tanto di prova costume. Parlando della seconda possibilità che ha avuto con Zack Snyder, l'attore ha detto:

"È stato meraviglioso avere una seconda possibilità per quel lavoro da attore più saggio, più anziano ed esperto".