Henry Cavill svela la gamba fasciata dopo l'infortunio sul set di Highlander "Sono il padrone del mio destino"

L'attore si è ferito mentre si preparava a interpretare il guerriero Conor MacLeod nell'atteso remake di Chad Stahelski.

Henry Cavill ha mostrato la gamba ferita durante la preparazione fisica per il remake di Highlander, che lo vedrà protagonista nel ruolo del guerrier immortale Conor MacLeod.

Una settimana dopo la notizia dello stop forzato data da Entertainment Weekly, l'attore ha pubblicato una foto del suo piede sollevato e ingessato. Una seconda foto lo ritrae in primo piano vicino al suo bulldog domestico. La star ha accompagnato le foto con la poesia Invictus di William Ernest Henley.

Secondo quanto rivelato da EW, Cavill si sarebbe infortunato mentre si stava preparando ai combattimenti che dovrà sostenere in Highlander, che conterrà scene d'azione degne di John Wick, come ha anticipato il collega Dave Bautista.

Che cosa sappiamo sul reboot di Highlander?

Scritto da Ryan J. Condal, Michael Finch e Kerry Williamson e prodotto da Neil H. Moritz, Highlander tornerà in lavorazione nel 2026, quando Henry Cavill si riprenderà dall'infortunio occorsogli.

Il film riproporrà le vicende del guerriero scozzese Conor MacLeod, che si scopre immortale dopo una essere stato ferito mortalmente in un duello. La nuova versione sarà diretta dal co-creatore della saga di John Wick Chad Stahelski. Fanno parte del cast Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou e Max Zhang.

Nel 2019 Stahelski ha rivelato di aver deciso di dedicarsi a EW nel maggio 2019 visto che riteneva che il franchise avesse le potenzialità per la "rinascita di un universo attraverso una nuova serie tv o una serie di film, a patto di non rovinare tutto al punto di non poter proseguire questa storia. Ma noi amiamo così tanto la saga che stiamo cercando di trattarla con molta cura".

Pur senza nominarlo esplicitamente, il team creativo ha bene in mente il sequel di Highlander, Highlander II - Il Ritorno, massacrato da pubblico e critica.