Il Trono di Spade: Aegon I Targaryen potrebbe essere al centro di un nuovo spinoff prequel

La storia dell'impresa compiuta da Aegon I Targaryen potrebbe espandere l'universo televisivo della saga Il Trono di Spade: HBO starebbe valutando la possibilità di ordinare lo sviluppo di un'altra serie prequel.

Il progetto andrebbe ad aggiungersi a quelli già annunciati e offrirebbe ai fan un altro capitolo della storia della famiglia già al centro di House of the Dragon.

Variety ha rivelato che il progetto prequel degli eventi raccontati in Il trono di spade potrebbe prendere il via con un film, realizzato grazie alla collaborazione tra HBO e Warner Bros. Successivamente la serie seguirebbe la storia di Aegon e delle sue sorelle-mogli Visenya e Rahenys, che si svolge circa 300 anni prima dello show originale.

Le puntate mostrerebbero la conquista di sei dei sette regni di Westeros, con l'eccezione di Dorne. Riuscendo nell'impresa, Aegon è diventato il primo re di Westeros e la prima persona a sedersi sul Trono di Spade.

Casey Bloys, a capo di HBO, recentemente aveva parlato della possibile produzione di altre serie legate a Il Trono di Spade dichiarando: "Per ottenere lo stesso successo bisogna impiegare la stessa quantità di sforzi. Bisogna sviluppare molte cose, provarne altre. Non sai mai cosa funzionerà. Quindi stiamo facendo tutto quello".

Per ora non si ha alcuna certezza riguardante il numero di spinoff che verranno realizzati in futuro o quando debutteranno sugli schermi: "C'è probabilmente un limite naturale a quanti ne vogliono i fan, ma sono aperto a ogni cosa a patto che lo script ci convinca davvero e ci siano le giuste prospettive per una serie. Ci vuole molto a trovarne uno giusto. So che George R.R. Martin la pensa nello stesso modo. Vuoi che tutti ne siano orgogliosi ed entusiasti".