Helstrom: Hulu ha cancellato la serie Marvel dopo una sola stagione

La serie Helstrom è stata cancellata dopo una sola stagione: Hulu ha annunciato la notizia riguardante il progetto tratto dai fumetti della Marvel poche ore fa, anche se la notizia non è del tutto inaspettata.

Il progetto televisivo non ritornerà quindi sugli schermi americani e la storia non avrà un secondo capitolo.

La serie Helstrom, inizialmente, avrebbe dovuto essere legata a Ghost Rider, progetto che è stato però abbandonato. Al centro della trama dello show c'erano Daimon e Ana Helstrom, figli di un misterioso e potente serial killer. I due hanno un rapporto complicato mentre danno la caccia a criminali e persone malvagie, ed entrambi hanno capacità differenti e una personalità diversa. Tom Austen ha avuto la parte di Daimon, che agisce anche come esorcista, e Sydney Lemmon era sua sorella Anna, che gestisce una casa d'aste di successo e ha un carattere molto determinato.

Elizabeth Marvel ha invece interpretato Victoria Helstrom, tormentata da demoni reali e immaginari che l'hanno portata a essere ricoverata in un istituto psichiatrico per venti anni. Wisdom sarà Caretaker che conosce il mondo dell'occulto e utilizza il suo rapporto con Ana per aiutare a mantenere sotto controllo le forze demoniache.

June Carryl ha avuto il ruolo della Dottoressa Louise Hastings, una psicologa con una forte fede ma una mente aperta.

Ariana Guerra è stata Gabriella Rossetti, una donna che equilibra la fede e la ragione e arriva dal Vaticano per individuare i casi di possessione demoniaca. Alain Uy, infine, ha avuto la parte di Chris Yen, business negli affari e miglior amico di Ana.