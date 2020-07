Helstrom: il trailer della nuova serie Marvel svela la data di uscita

Helstrom è la nuova serie Marvel di cui è stato diffuso il primo trailer che svela inoltre la data di uscita: il 16 ottobre sugli schermi americani di Hulu.

Il video (che inizia al minuto 13 del panel) mostra i due protagonisti e l'incontro con la madre, ricoverata in una clinica psichiatrica. Nel filmato spazio anche a tanti momenti terrificanti, scene d'azione e misteru.

Il nuovo show tratto dai fumetti della Marvel debutterà sugli schermi nel 2020, nonostante la scelta di cancellare la realizzazione del progetto totalmente dedicato a Ghost Rider che avrebbe dovuto essere legato a Helstrom.

Al centro della trama ci saranno Daimon e Ana Helstrom, figli di un misterioso e potente serial killer. I due hanno un rapporto complicato mentre danno la caccia a criminali e persone malvagie, ed entrambi hanno capacità differenti e una personalità diversa. Tom Austen avrà la parte di Daimon, che agisce anche come esorcista, e Sydney Lemmon sarà sua sorella Anna, che gestisce una casa d'aste di successo e ha un carattere molto determinato. Elizabeth Marvel interpreterà poi Victoria Helstrom, tormentata da demoni reali e immaginari che l'hanno portata a essere ricoverata in un istituto psichiatrico per venti anni. Wisdom sarà Caretaker che conosce il mondo dell'occulto e utilizza il suo rapporto con Ana per aiutare a mantenere sotto controllo le forze demoniache.

June Carryl interpreterà la Dottoressa Louise Hastings, una psicologa con una forte fede ma una mente aperta.

Ariana Guerra sarà Gabriella Rossetti, una donna che equilibra la fede e la ragione e arriva dal Vaticano per individuare i casi di possessione demoniaca. Alain Uy, infine, ha la parte di Chris Yen, business negli affari e miglior amico di Ana.