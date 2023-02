Hellboy: The Crooked Man, il reboot della saga sarà vietato ai minori di 17 anni, svelati i primi dettagli

Dopo il flop di Hellboy con David Harbour, uscito nelle sale nel 2019, spetterà al regista Brian Taylor cercare di rivitalizzare sul grande schermo il personaggio dei fumetti ideato da Mike Mignola. Di recente è stato infatti annunciato un reboot dal titolo Hellboy: The Crooked Man, basato su uno dei numeri più amato del fumetto.

"Sarà molto fedele a quella storia a fumetti e porterà su schermo una versione più giovanile di Hellboy intenta a destreggiarsi tra gli angoli oscuri del mondo. Una sorta di detective notturno del paranormale, un qualcosa che fino ad ora non abbiamo mai visto" ha dichiarato il regista in una recente intervista.

"Ho proposto ai piani alti di Millenium Media un horror vietato ai minori di 17 anni e mi hanno supportato appieno. Non ho voluto farlo soltanto per avere il gusto di un film Rated R, ma per non snaturare l'essenza originale del personaggio. Questo film deve per forza essere spaventoso, violento e dark. Un mix di tutto". Le riprese del reboot partiranno a breve in Bulgaria, ma non ci sono ancora dettagli sul casting.

Hellboy: il creatore Mike Mignola ricorda il film di Guillermo del Toro

Creato da Mike Mignola, Hellboy ha debuttato nel 1993 e da allora è diventato un pilastro dei fumetti di Dark Horse Comics. La prima serie limitata del personaggio - Hellboy: Seed of Destruction del 1994 di Mignola e John Byrne - è servita come base per il primo lungometraggio di Hellboy, prodotto dalla Sony Pictures e firmato dallo sceneggiatore e regista Guillermo del Toro, uscito nelle sale nel 2004.