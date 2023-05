Hellboy: The Crooked Man, Mike Mignola celebra la fine delle riprese del reboot

Ufficialmente terminate le riprese di Hellboy: The Crooked Man, reboot cinematografico del celebre personaggio dei fumetti creato da Mike Mignola.

Dopo il flop del 2019 con David Harbour, Millenium Media ha deciso di optare per un reboot di Hellboy più fedele al materiale di partenza. Si chiamerà Hellboy: The Crooked Man e vedrà anche il coinvolgimento di Mike Mignola, creatore del celebre personaggio dei fumetti. Ed è stato proprio lui a celebrare su Instagram la fine delle riprese di Hellboy: The Crooked Man su Instagram.

Nel post, Mike Mignola ha voluto congratularsi con il cast e la crew, elogiando anche il co-sceneggiatore Chris Golden per aver mantenuto intatto lo spirito dei fumetti. The Crooked Man è una delle storie più importanti sul personaggio di Hellboy ed è stata definita da Mignola come una delle sue preferite di sempre.

La saga di Hellboy

Creato da Mike Mignola, Hellboy ha debuttato nel 1993 e da allora è diventato un pilastro dei fumetti di Dark Horse Comics. La prima serie limitata del personaggio - Hellboy: Seed of Destruction del 1994 di Mignola e John Byrne - è servita come base per il primo lungometraggio di Hellboy, prodotto dalla Sony Pictures e firmato dallo sceneggiatore e regista Guillermo del Toro, uscito nelle sale nel 2004.

A occuparsi della regia del reboot ci penserà Bryan Taylor. "Sarà molto fedele a quella storia a fumetti e porterà su schermo una versione più giovanile di Hellboy intenta a destreggiarsi tra gli angoli oscuri del mondo. Una sorta di detective notturno del paranormale, un qualcosa che fino ad ora non abbiamo mai visto" ha dichiarato il regista in una recente intervista.

Dopo le interpretazioni di Ron Perlman e David Harbour adesso toccherà a Jack Kesy vestire i panni di Hellboy sul grande schermo. Il film vedrà Hellboy bloccato nell'Appalachia rurale degli anni '50 insieme a un agente del BPRD alle prime armi. Lì scopriranno una piccola comunità infestata dalle streghe, guidata da un diavolo locale con un legame inquietante con il passato di Hellboy: the Crooked Man.