Hellboy: il creatore Mike Mignola ricorda il film di Guillermo del Toro

Hellboy: l'eclissi di luna in una scena del film

Mike Mignola, il creatore di Hellboy, ha ricordato su Twitter il primo dei due film diretti da Guillermo del Toro, uscito nel 2004. Ieri, per festeggiare i diciassette anni dal debutto nelle sale americane, Mignola ha scritto questo sul suo profilo: "Dunque, 17 anni fa - il primo film di Hellboy. C'è gente là fuori che legge il fumetto adesso e non ricorda i tempi in cui non c'era un film di Hellboy. Roba da pazzi. È stata un'avventura infernale. Grazie al grande @RealGDT per aver lottato per fare questa cosa. Non fu facile."

Ron Perlman e Selma Blair in una scena di Hellboy - The Golden Army

Come ha ricordato lo stesso Guillermo del Toro alcuni anni fa nel commento audio del Blu-ray della versione director's cut del film, molti studios si opposero al progetto per vari motivi, principalmente perché il regista, con l'approvazione di Mignola, voleva Ron Perlman nel ruolo del vigilante demoniaco e non una star più riconoscibile. Alla fine, fu coinvolta la Sony, ma gli incassi di Hellboy furono abbastanza modesti da spingere la major a non distribuire il sequel Hellboy - The Golden Army, che invece finì in mano alla Universal.

Hellboy: David Harbour durante una scena del film

Un eventuale terzo capitolo fu cancellato perché il budget richiesto dal regista sarebbe stato eccessivo alla luce degli incassi dei primi due episodi, e così nel 2019 è uscito il reboot Hellboy, più cupo e violento. Anche in quel caso gli incassi sono stati deludenti, al punto da rendere nulla ogni conversazione su possibili prosecuzioni di questa versione.

Un'immagine tratta da Atlantis

Oltre a fungere da consulente per gli adattamenti cinematografici delle sue opere, Mike Mignola ha anche lavorato come designer su progetti come Atlantis - l'impero perduto e Ribelle - The Brave, e ha anche collaborato con Guillermo del Toro durante la lavorazione di Blade 2. A lui dobbiamo anche alcuni dei personaggi visti nella serie animata Batman, in particolare la reinvenzione iconografica di Mr. Freeze, che finì per influenzare la controparte fumettistica.