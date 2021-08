Helen Mirren e Vin Diesel a Venezia: una romantica danza sotto la pioggia (FOTO)

Nel corso dello show di Dolce & Gabbana in Piazza San Marco a Venezia, Dame Helen Mirren si è resa protagonista di una danza sotto la pioggia in compagnia di Vin Diesel

Dame Helen Mirren ha postato sul suo profilo Instagram una foto mentre danza sotto la pioggia di Venezia in compagnia di Vin Diesel. Entrambi, infatti, hanno preso parte alla presentazione della collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana a Piazza San Marco.

Come riportato dal Daily Mail, Helen Mirren ha condiviso uno scatto veneziano in cui danza sotto la pioggia in compagnia di Vin Diesel e ha scritto come caption: "Ho ballato sotto la pioggia con VIN DIESEL!". Il protagonista del franchise di Fast & Furious indossa un completo nero; la sua collega di set in Fast & Furious 8 e F9, invece, brilla di luce propria e lo dimostra in una seconda foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Helen Mirren ha raccontato: "La scorsa notte ho fatto uno strano e meraviglioso sogno. Ho sognato di trovarmi a Venezia, in Piazza San Marco, vestita come un membro della famiglia Contarini. Prima di me sono apparse decine e decine di dee vestite in modo paradisiaco. Poi è avvenuta di pioggia di fulmini e l'arcobaleno ha lasciato il posto a un tintinnio del cielo. E il sogno, infine, si è trasformato in realtà".

La sera prima, Helen Mirren ha postato un'altra foto che la ritrae con un abito differente e ha scritto: "Dovrebbe esistere una disciplina olimpionica consistente nella roteazione dell'abito da sera. Grazie a D&G per avermi concesso un momento in stile Cenerentola!". Il pattern rinascimentale del vestito indossato da Helen Mirren durante la danza sotto la pioggia con Vin Diesel ha contribuito a intensificare la bellezza dell'attrice, che ha indossato anche un paio di orecchini lunghi ai lobi.

Il vestito, poi, era arricchito da un corpetto dorato intarsiato e da una borsetta utilizzata come accessorio. Infine, ad arricchire il look dell'attrice ha contribuito anche un eyeliner nero particolarmente sottolineato. A trovarsi a Venezia per la presentazione della nuova collezione di Dolce & Gabbana non è solo Helen Mirren; anche Vin Diesel ha preso parte alla presentazione di Collezione Genesi di Dolce & Gabbana a Venezia.

Infine, a essersi prestata come modella per questa collezione in grado di costruire un ponte "tra fisico e metafisico" è stata anche una star del pop mondiale: Jennifer Lopez, infatti, ha sfilato a Venezia per i due stilisti siciliani e milanesi.