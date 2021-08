Vin Diesel a Venezia: la vacanza con la famiglia è "fashion"

Vin Diesel è stato fotografato in vacanza a Venezia insieme alla sua famiglia: l'attore presenzierà allo show Alta Moda di Dolce e Gabbana che si terrà nella città lagunare

Vin Diesel è stato fotografato in vacanza a Venezia in compagnia dei figli Vincent, Hania Riley e Pauline e della moglie Paloma Jimenez. L'attore si trova nella città lagunare per presenziare allo show Alta Moda di Dolce e Gabbana.

Come riportato dal Daily Mail, con un servizio ricco di foto, l'attore è stato fotografato mentre indossava un paio di occhiali da sole, una mascherina nera, un paio di scarpe nere e una giacca floreale bianca e nera. Gli scatti sono stati effettuati mentre Vin Diesel si trovava a bordo di un motoscafo con la sua famiglia.

Vin Diesel ha avuto tre figli da Paloma Jimenez, che ha iniziato a frequentare nel 2007. Prima di questo rapporto, il protagonista del franchise di Fast & Furious ha intrattenuto relazioni sentimentali con Michelle Rodriguez e Asia Argento, conosciuta sul set di XXX. Pauline Diesel, nata nel 2015, è stata chiamata così in ricordo di Paul Walker, collega di set di Vin Diesel in Fast & Furious venuto a mancare nel 2013 in un drammatico incidente.

L'attore è anche il padrino di Meadow, la figlia di Paul Walker. Nel corso di un'intervista con Access Hollywood, Vin Diesel ha sottolineato quanto Paul Walker lo abbia incoraggiato a diventare padre e ad abbracciare con tutto sé stesso questo ruolo. Secondo Paul Walker: "La genitorialità va abbracciata con testa e cuore".

Come Vin Diesel, anche Helen Mirren si trova a Venezia per il lancio della collezione Alta Moda di Dolce e Gabbana. L'attrice è stata fotografata all'aeroporto Marco Polo mentre indossava un completo firmato dai due stilisti italiani.