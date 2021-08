Jennifer Lopez a Venezia per l'evento di Dolce & Gabbana: l'abito è mozzafiato

Jennifer Lopez è arrivata a Venezia per la tre giorni di Dolce & Gabbana: la foto pubblicata su Facebook mostra J. Lo con un abito che ha lasciato i fan senza fiato.

Jennifer Lopez è a Venezia per partecipare alla tre giorni di Dolce & Gabbana e ha pubblicato sui social le foto in cui indossa un abito dei due stilisti italiani. L'outfit ha lasciato i suoi follower senza parole, e qualcuno addirittura ha paragonato la star al Doge della Repubblica di Venezia.

Dolce & Gabbana hanno scelto Venezia e piazza San Marco per la loro tre giorni in cui hanno presentato Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria Donna e Uomo e il debutto de La Casa secondo Dolce & Gabbana. La giornata conclusiva prevede la passerella nell'iconica piazza veneziana e la città si è riempita di Vip per la sfilata sul red carpet a Piazza San Marco. A Venezia sono arrivati, tra gli altri, Jennifer Lopez, Sharon Stone, Vin Diesel, Helen Mirren. Presente anche Vanessa, vedova di Kobe Bryant, Monica Bellucci e Kate Bosworth.

J.Lo ha indossato un completo con un pantalone e corpetto impreziositi da una fantasia floreale. La parte più sontuosa dell'abito è il mantello turchese, ricco di decorazioni. I capelli sono raccolti con un diadema che fa pendant con i lunghi orecchini. La foto ha ricevuto in pochissimo tempo migliaia di like e i commenti sono tutti entusiastici.

L'attrice e cantante sta vivendo un momento felice: il ritorno di fiamma con Ben Affleck, con il quale ha trascorso l'estate, è sulle prime pagine di tutti i magazine. La coppia recentemente è stata anche a Capri e a Napoli, dove il loro yacht "Valerie" ha ormeggiato nei pressi del Castel dell'Ovo.