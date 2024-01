Oppenheimer, Christopher Nolan:'Cillian Murphy mi ha ricordato il Joker di Heath Ledger'

Christopher Nolan ha rivisto nella preparazione del personaggio di Cillian Murphy in Oppenheimer quella di Heath Ledger in Il cavaliere oscuro.

Christopher Nolan è l'assoluto protagonista della stagione dei premi, culminata ieri con le tredici nomination ai premi Oscar per Oppenheimer. Il film racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, a capo del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.

La performance di Cillian Murphy nel ruolo di Oppenheimer rientra tra le candidature all'Oscar e Christopher Nolan ha raccontato l'emozione di vedere l'attore entrare nel personaggio, paragonabile a quella di... Heath Ledger:"Davvero, è stato durante i test di trucco e parrucco che giriamo in IMAX e in bianco e nero. Inizi a vedere l'attore che dà vita ad un'icona, mettendosi il cappello, la sigaretta all'angolo della bocca. Inizi a vedere come si muove. È un momento emozionante, succede in ogni film. Vedere Cillian assemblare questa iconografia mi ha ricordato i miei test di trucco e parrucco con Heath Ledger per il Joker".

Sedici anni

Proprio pochi giorni fa sono stati ricordati i sedici anni dalla scomparsa di Heath Ledger, ancora oggi ricordato per l'interpretazione del villain di Batman (Christian Bale), il Joker in Il cavaliere oscuro, secondo capitolo della trilogia di Nolan sull'Uomo Pipistrello.

Cillian Murphy ha accolto con grande emozione la notizia della candidatura all'Oscar:"Le parole non rendono davvero giustizia. Penso che i superlativi ti tradiscano in questo momento. Sono veramente onorato e un po' sopraffatto. Ma soprattutto, sono orgoglioso del film e fiero che abbia ottenuto così tanto".

Oppenheimer ha ricevuto le candidature a miglior film, miglior regista (Christopher Nolan), miglior sceneggiatura originale, miglior attore (Cillian Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), miglior attrice non protagonista (Emily Blunt), miglior colonna sonora, miglior fotografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior trucco e parrucco, miglior scenografia e miglior sonoro.