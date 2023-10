Il cavaliere oscuro: il Joker di Heath Ledger nelle foto mai viste prima

Il cavaliere oscuro, oltre a essere uno dei film di maggior successo di Christopher Nolan, è ricordato anche per l'interpretazione di Heath Ledger nei panni del Joker. Nelle scorse ore, sono emerse in rete alcune foto inedite dell'attore.

Sfortunatamente, il Tweet/X qui sotto non fornisce una fonte per la provenienza di queste foto, ma speriamo che alla fine emergano immagini di qualità superiore, perché sono davvero qualcosa di speciale.

Heath Ledger è morto mesi prima che il sequel di Batman Begins arrivasse nelle sale e in seguito si è guadagnato un Oscar postumo come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del Joker. Ledger morì per un'overdose accidentale dovuta all'abuso di farmaci regolarmente prescritti.

Prima della morte dell'attore, si dice che Nolan avesse dei piani per un ritorno di Joker anche ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno, anche se in seguito il regista non ha mai commentato queste indiscrezioni. Alla fine, la scelta per il villain del film cadde su Bane, interpretato da Tom Hardy, in un'altra performance degna di essere ricordata.