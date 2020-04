Jake Gyllenhaal: "Heath Ledger non voleva si facessero battute su Brokeback Mountain"

L'attore Jake Gyllenhaal ha parlato del suo amico Heath Ledger ricordando come non voleva si ironizzasse su Brokeback Mountain.

La star ha condiviso un aneddoto relativo alla cerimonia degli Oscar durante la quale il lungometraggio di cui erano star ha conquistato tre statuette, dopo aver ottenuto otto nomination, nelle categorie Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Colonna Sonora.

Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, entrambi candidati ai premi dell'Academy, avevano ricevuto l'invito da parte dei produttori che li volevano coinvolgere in veste di presentatori.

L'attore, intervistato dal magazine Another Man, ha spiegato che Heath ha rifiutato l'opportunità perché non voleva si facessero delle battute su I segreti di Brokeback Mountain. Jake ha sottolineato: "Mi ricordo che volevano fare l'apertura della serata degli Academy Awards in cui si ironizzava sul film e Heath si è rifiutato. Io ho pensato 'Oh, okay... va bene'. Sono sempre disposto a scherzare un po', ma Heath ha detto 'Per me non è uno scherzo, non voglio che facciano delle battute sul film'".

Gyllenhaal ha aggiunto: "Quello era ciò che amavo di Heath. Non scherzava mai. Qualcuno voleva fare delle battute sulla storia o qualcosa di simile e lui aveva reagito 'No. Si tratta di amore. Non va fatto'".

I due attori hanno perso la statuetta, assegnata nelle due categorie a Philip Seymour Hoffman e George Clooney.