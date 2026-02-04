Heated Rivalry, la seconda stagione si concentrerà su altri personaggi dei romanzi?

La serie canadese in arrivo anche in Italia grazie a HBO Max è stata un successo incredibile e i fan non vedono già l'ora di sapere cosa accadrà nella seconda stagione, che potrebbe includere sorprese

Il mondo di Heated Rivalry è basato sui sette libri della saga Game Changers e per questo motivo il creatore della serie Jacob Tierney ha ammesso che proverà a esplorare nuove direzioni nella seconda stagione.

In un'intervista concessa al Los Angeles Times, Tierney non ha rivelato molto sui suoi piani per la seconda stagione della serie di grande successo che segue le superstar dell'hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), la cui intensa rivalità sul ghiaccio nasconde una storia d'amore segreta, ma ha condiviso alcune anticipazioni su ciò che i fan possono aspettarsi.

In primo luogo, per quanto sia innegabile che la storia d'amore tra Shane e Ilya è il fulcro appassionante della serie, Tierney ha sottolineato che le storie incentrate sui personaggi che li circondano sono altrettanto fondamentali per la narrazione.

Shane Hollander e Ilya Rozanov in conferenza stampa

Ci sarà spazio per nuovi personaggi nella serie

"Proprio come non si può raccontare la storia senza Scott Hunter, non si può davvero raccontare la storia senza Troy Barrett", ha spiegato Tierney, riferendosi a un personaggio ancora sconosciuto della serie Game Changer dell'autrice Rachel Reid.

L'autore ha aggiunto che ci saranno assolutamente deviazioni verso altri personaggi del canone. Dato che Tierney e Brendan Brady, suo partner di produzione attraverso la loro Accent Aigu Entertainment, hanno opzionato tutti i romanzi della serie Game Changer (incluso il prossimo in uscita), tutto è possibile.

E, nonostante alcune richieste da parte dei fan di inserire alcuni volti famosi nel cast, Tierney ha sottolineato che la serie continuerà a concentrarsi sui attori canadesi: "Abbiamo bisogno dei talenti canadesi e li amiamo", ha detto. "Non è un peso, ma è anche qualcosa che dobbiamo letteralmente fare per ottenere i nostri finanziamenti".

Hudson Williams e Connor Storrie si scontrano in Heated Rivalry

Quando e dove vedere in Italia la prima stagione?

Dopo essere diventata un fenomeno televisivo in madre patria, in Canada, Heated Rivalry è stata distribuita su HBO Max negli Stati Uniti replicando il successo e amplificandolo se possibile. Nel nostro paese il debutto della prima stagione è previsto per il 13 febbraio prossimo su HBO Max.

La prima stagione della serie romantica queer sull'hockey è composta da sei episodi, che Tierney ha dichiarato di voler continuare nella seconda stagione insieme a un co-sceneggiatore. "Non ho bisogno di farne altri 10. Preferisco sempre stringere la cinghia piuttosto che allentarla", ha dichiarato. "Preferisco pensare: 'Vediamo quanta storia riusciamo a racchiudere in questi episodi'".