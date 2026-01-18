Heated Rivalry approda nel magico mondo di Harry Potter nel divertente sketch del SNL

Il Saturday Night Live ha provato a immaginare cosa accadrebbe se la storia d'amore tra due giovani rivali fosse stata ambientata a Hogwarts.

Il fenomeono Heated Rivalry è approdato anche al Saturday Night Live con uno sketch che ha trasportato la storia nel magico mondo di Hogwarts.

La versione Heated Wizardry ha quindi mostrato Harry, interpretato dalla star di Stranger Things Finn Wolfhard mentre incontra Ron.

Una versione alternativa di Hogwarts

Lo storico show ha sfruttato lo spunto narrativo di Heated Rivalry dichiarando che lo show di Harry Potter targato HBO in arrivo prossimamente sugli schermi fosse stato rapidamente 'riscritto dopo il successo di un altro show' della tv via cavo.

Harry, nella versione interpretata da Finn Wolfhard, viene mostrato mentre arriva a Hogwarts e si imbatte in Ron (Ben Marshall), con cui nasce subito un legame che sembra superare i confini dell'amicizia.

Gli autori del SNL hanno poi aggiunto che "Si tratta della prima serie scritta interamente da ragazze che indossano code".

Nello sketch non mancano, ovviamente, più di un doppio senso con i due protagonisti che, ad esempio, impugnano le scope durante il torneo di Quidditch, mentre Hermione Granger si ritrova alle prese con i suoi amici che usano il mantello dell'invisibilità in un modo non particolarmente appropriato.

Nel video realizzato per lo show appare persino a sorpresa Jason Momoa nel ruolo di Hagrid, mentre Ashley Padilla ha avuto la parte della professoressa McGrannitt è stata interpretata da Ashley Padilla, e Kenan Thompson è Alastor Moody che viene ritratto mentre si imbatte in un momento fin troppo privato.

Un anno di attesa per i fan

I fan di Heated Rivalry dovranno attendere il 2027 prima di rivedere la storia di Shane e Ilya sugli schermi. Nello stesso anno debutterà l'adattamento televisivo dei romanzi di J.K. Rowling che può contare su un cast stellare che comprende Dominic McLaughlin, Alastair Stout, Arabella Stanton, John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu e Nick Frost.

Alla regia degli episodi è stato impegnato anche Mark Mylod, mentre Hans Zimmer firmerà la colonna sonora, come confermato pochi giorni fa dalla tv via cavo.