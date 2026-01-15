Harry Potter: Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della nuova serie HBO

Hans Zimmer, insieme al suo collettivo Bleeding Fingers, si occuperanno della colonna sonora della serie televisiva Harry Potter, prodotta da HBO. Zimmer è uno dei più importanti compositori di Hollywood, con oltre 500 progetti televisivi e cinematografici all'attivo.

Zimmer ha già iniziato a lavorare alle composizioni per la serie televisiva tratta dai romanzi di J.K. Rowling, uno dei progetti più importanti dei prossimi anni, insieme al collettivo co-fondato con i colleghi Russell Emanuel e Steven Kofsky.

Il commento di Hans Zimmer sul lavoro in Harry Potter

"L'eredità musicale di Harry Potter è un punto di riferimento per compositori di tutto il mondo e siamo onorati di entrare a far parte di un team così straordinario in un progetto di questa portata" si legge nel comunicato di Hans Zimmer.

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

"È una responsabilità che io, Kara Talve e Anže Rozman non prendiamo alla leggera. La magia è tutt'intorno a noi, spesso appena fuori dalla nostra portata, ma come nel mondo di Harry Potter bisogna semplicemente cercarla. Con questa colonna sonora speriamo di avvicinare un po' di più il pubblico a quella magia, rispettando al tempo stesso ciò che è stato fatto in precedenza".

L'eredità di John Williams e il nuovo corso di Harry Potter

Hans Zimmer e il suo team ereditano il meraviglioso lavoro svolto da John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper e Alexandre Desplat e dovranno affrontare la produzione del reboot HBO del franchise creato da J.K. Rowling, portato al cinema dal 2001 al 2011 con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint protagonisti.

La serie televisiva ha già definito i propri protagonisti, con la partecipazione di attori del calibro di Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, John Lithgow nel ruolo del preside di Hogwarts Albus Silente e Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt. I tre giovanissimi protagonisti saranno interpretati da Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) e Arabella Stanton (Hermione Granger), con Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid.