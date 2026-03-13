Heated Rivalry, Kerry Washington ammette il suo amore per la serie: "Sono ossessionata!"

La serie Heated Rivalry sta continuando a conquistare gli spettatori e può ormai contare su numerosi fan anche tra le star di Hollywood.

Tra le dichiarazioni pubbliche di grande ammirazione per la storia di Ilya e Shane c'è ora quella di Kerry Washington, star della serie Apple TV Imperfect Women.

La passione di Kerry per lo show canadese

Durante un'intervista rilasciata a Variety, l'attrice ha ammeso senza esitazioni che la visione di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione) l'ha conquistata al punto da comprare merchandise ispirato allo show tratto dai romanzi di Rachel Reid.

Kerry Washington ha svelato: "Ho appena comprato una di quelle candele su Instagram, una candela: 'I'm coming to the cottage'. Sono ossessionata".

I protagonisti di Heated Rivalry

La storia d'amore tra i due giocatori di hockey l'ha davvero convinta e la star di Scandal, lo show prodotto da Shonda Rhimes che le ha regalato la popolarità internazionale, ha sottolineato: "Si tratta di uno dei progetti televisivi più grandiosi degli ultimi decenni".

Cosa rende Heated Rivalry uno show cult secondo la star

L'attrice ha spiegato il motivo della sua lode al lavoro compiuto nell'adattare i romanzi: "Cosa c'è da non amare dello show? Si tratta di una serie sull'appartenenza; è uno show sull'accettazione; è un progetto sul trovare l'amore, accettare l'amore e avere il coraggio di amare. Ed è inoltre davvero piccante".

A conquistare, in particolare, è stato il terzo episodio in cui si racconta la storia d'amore tra Scott Hunter (Francois Arnaud) e Kip Grady (Robbie G.K.): "Ci sono così tante serie che cercano di realizzare quel tipo di episodio flashback, ma ho reagito dicendo: 'Tutti voi, andate a casa e guardatelo. Questa è televisione grandiosa'. Alla fine stavo letteralmente urlando guardando la tv".

Kerry, e tutti gli altri fan dello show, dovranno però ora attendere a lungo prima di scoprire in che modo la storia dei personaggi proseguirà: la seconda stagione arriverà solo nel 2027!