Heated Rivalry, Hudson Williams sul legame con Connor Storrie: "Ecco la verità"

Hudson Williams, star di Heated Rivalry, ha finalmente risposto alla domanda che tormenta i fan fin dal primo episodio. Tra speculazioni social e shipping estremo, il dubbio era uno solo: lui e Connor Storrie stanno insieme? Dopo mesi di silenzio, Williams ha deciso di mettere le carte in tavola, chiarendo una volta per tutte la natura del loro legame.

Hudson Williams e Connor Storrie sono fidanzati?

Nel corso di una lunga intervista per Wonderland, l'attore ha replicato ai pettegolezzi smentendo categoricamente di avere una relazione romantica con il collega e amico. Williams ha affermato senza giri di parole: "Connor ed io siamo allineati. Vogliamo essere artisti diversi. Non vogliamo essere le gemelle Olsen. Vogliamo essere Connor e Hudson, con carriere diverse e offerte diverse. Per quanto ci amiamo, la nostra amicizia non ha bisogno di essere pubblica".

Il rapporto tra Hudson e Connor: oltre il "marchio"

Parlando del rapporto con Storrie, Hudson ha rivelato anche le parole dette dal regista Jacob Tierney: "Shane e Ilya sono per il pubblico. Connor e Hudson sono per loro stessi. Ed è così che ci sentiamo. La gente vuole vederci in prima fila insieme tutto il tempo, ma cerchiamo di evitarlo, perché inizia a sembrare un marchio".

Hudson Williams e Connor Storrie in una scena di Heated Rivalry

Williams ha poi spiegato come lui e Connor gestiscono la loro vita privata e professionale: "Lo chiamo su FaceTime ogni volta che sono libero. Ma se ci vengono offerte le stesse sfilate di moda, ci diciamo: 'A quale andrai? Ok, io andrò a una diversa'. Siamo artisti testardi ed egoisti. Siamo tipo: 'Ti amo, ma non voglio fare tutto con te'".

La delusione di una parte dei fan di Heated Rivalry

Le parole di Hudson Williams arrivano come una doccia fredda, ma necessaria, per una parte del fandom di Heated Rivalry che hanno proiettato i sentimenti dei personaggi (Shane e Ilya) sugli interpreti (Hudson e Connor), creando non pochi problemi anche a un altro dei protagonisti, François Arnaud, sospettato di avere una relazione con Connor e preso di mira da una parte del pubblico della serie canadese.