Heated Rivalry: l'attesa dei fan per il nuovo romanzo sarà più lunga del previsto

La scrittrice Rachel Reid ha spiegato il motivo per cui la pubblicazione del prossimo romanzo con al centro Ilya e Shane è stata posticipata.

I fan di Heated Rivalry hanno ricevuto una cattiva notizia: il prossimo romanzo della serie Game Changers arriverà solo nell'estate 2027.

La scrittrice Rachel Reid ha spiegato il motivo per cui il terzo capitolo della storia di Shane e Ilya arriverà molti mesi dopo quanto inizialmente previsto.

L'annuncio sul prossimo romanzo di Reid

Unrivaled, il settimo libro ambientato nel mondo dell'hockey scritto dall'autrice e il terzo con al centro i due personaggi, avrebbe dovuto essere pubblicato il 29 settembre. I fan di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione), invece, dovranno ora attendere fino all'1 giugno 2027.

Hudson Williams e Connor Storrie si scontrano in Heated Rivalry

La storia è stata adattata per il piccolo schermo dall'emittente canadese Crave ed è disponibile in tutto il mondo grazie a HBO Max.

Al centro della trama ci sono i giocatori di hockey Hollander e Rozanov, interpretati da Hudson Williams e Connor Storrie, che vivono una relazione di nascosto, facendo i conti con i possibili pregiudizi e problemi di un potenziale coming out pubblico.

Dopo l'incredibile successo della prima stagione è già stata approvata la realizzazione del secondo capitolo televisivo.

Il motivo del cambio della data di pubblicazione

Rachel Reid ha spiegato che, nonostante l'immensa gratitudine per l'accoglienza data allo show e all'affetto che ha ricevuto, si è trovata un po' in difficoltà avendo meno tempo a disposizione e dovendo affrontare un peggioramento nella sua salute legato alle conseguenze fisiche del Parkinson contro cui lotta da alcuni anni. La scrittrice, su Instagram, ha sottolineato: "Quando accadono cose positive, alle volte l'universo ti offre qualcosa di peggiore per equilibrare".

Reid ha voluto ribadire: "Non c'è nulla di più importante per me rispetto al fatto che Unrivaled sia il miglior libro possibile. La fase di scrittura sta andando bene. Voglio semplicemente realizzare un buon romanzo, e ho bisogno di un po' più di tempo per farlo".

Ecco il video della spiegazione dell'autrice:

Per scoprire cosa accadrà alla coppia di campioni sul ghiaccio bisognerà quindi attendere ancora a lungo, considerando che anche la seconda stagione della serie potrebbe arrivare solo nel 2027!