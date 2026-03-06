Heated Rivalry 2: lo showrunner conferma quando inizieranno le riprese

Jacob Tierney, creatore e showrunner della serie canadese targata HBO Max, ha aggiornato i fan sul lavoro in corso sui nuovi episodi.

Il creatore di Heated Rivalry, Jacob Tierney, ha confermato quando inizieranno le riprese degli episodi della stagione 2 della serie canadese che ha conquistato il pubblico internazionale negli ultimi mesi.

Lo showrunner, sul red carpet dei GLAAD Media Awards, ha infatti aggiornato i fan, offrendo qualche rassicurazione a chi teme già una fin troppo lunga attesa prima del ritorno dello show sugli schermi.

Il lavoro sui nuovi episodi di Heated Rivalry

Tierney, parlando della stagione 2, ha infatti confermato che sta lavorando con grande impegno ai nuovi episodi di Heated Rivalry: "Sono chiuso in una stanza a scrivere tutto il giorno".

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

Lo showrunner, e creatore della serie, ha quindi ribadito che ha intenzione di rispettare le tempistiche previste quando è stato ottenuto il rinnovo. Le riprese dovrebbero quindi iniziare in estate e Jacob ha sottolineato: "Siamo ancora sulla buona strada".

Il successo ottenuto da Heated Rivalry con la prima stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, non sembra inoltre aver avuto conseguenze sul lavoro in fase di scrittura. Tierney ha spiegato ai microfoni di Variety: "Penso di essermi reso conto un po' di tempo fa che ciò che devo fare è tornare nella situazione mentale in cui ero mentre scrivevo la prima stagione, ovvero amore per questi romanzi e cercare di realizzarne l'adattamento più intelligente".

Lo showrunner ha inoltre ribadito che l'intenzione è di rimanere totalmente fedele ai libri scritti da Rachel Reid ambientati nel mondo dell'hockey.

Nel cast della serie, oltre a Hudson William e Connor Storrie nei ruoli di Shane e Ilya, ci sono anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Nadine Bhabha, Sophie Nélisse e Ksenia Daniela Kharlamova.

L'attesa dei fan della serie

La scrittrice Rachel Reid, ha recentemente rivelato che la pubblicazione del prossimo romanzo della serie Game Changers, Unrivaled, è stata posticipata al mese di giugno 2027 a causa dei tanti impegni avuti negli ultimi mesi e al peggioramento delle sue situazioni fisiche per colpa del Parkinson contro cui lotta da tempo.

Chi vorrà scoprire cosa accadrà a Ilya e Shane, tra le pagine e sugli schermi, dovrà quindi attendere fino al 2027, sperando che le tempistiche rivelate da Tierney vengano rispettate.