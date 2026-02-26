Heated Rivalry 2: il creatore della serie svela quando arriveranno i nuovi episodi

Il creatore di Heated Rivalry ha aggiornato i fan in attesa di vedere nuovi episodi svelando quando dovrebbe arrivare sugli schermi la stagione 2 della serie tratta dai romanzi scritti da Rachel Reid.

Durante un'intervista rilasciata a CBS Morning, è stato infatti svelato il piano ideato per la produzione delle prossime puntate dello show.

Gli aggiornamenti del creatore di Heated Rivalry

Jacob Tierney ha assicurato che si sta cercando di far ricominciare il lavoro sul set di Heated Rivalry "il prima possibile". Lo showrunner della serie, ospite dello show insieme al produttore Brendan Brady, ha quindi aggiunto che i primi ciak potrebbero svolgersi nel mese di agosto.

L'arrivo sugli schermi canadesi del secondo capitolo della storia di Shane e Ilya potrebbe quindi avvenire nel mese di aprile 2027.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'attesa dei fan della serie

Rachel Reid, pochi giorni fa, ha condiviso invece un aggiornamento riguardante il prossimo romanzo della serie Game Changers, Unrivaled. La pubblicazione del romanzo è stata infatti posticipata al mese di giugno 2027 a causa dei tanti impegni avuti negli ultimi mesi e al peggioramento delle sue situazioni fisiche per colpa del Parkinson contro cui lotta da tempo.

Chi vorrà scoprire cosa accadrà a Ilya e Shane, tra le pagine e sugli schermi, dovrà quindi attendere fino al 2027 e gli spettatori potrebbero forse avere delle interessanti anticipazioni sul loro destino prima dell'arrivo del prossimo romanzo che proseguirà la loro storia.

I fan, nell'attesa, potranno vedere Connor Storrie condurre l'iconico show Saturday Night Live tra pochi giorni.

Nella giornata di ieri è stato diffuso online un divertente promo in cui l'attore si mette nuovamente alla prova con vari accenti, dopo aver interpretato il giovane campione di hockey russo in Heated Rivalry, conquistando il pubblico e la critica.