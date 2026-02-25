Connor Storrie, star di Heated Rivalry, impegnato in un duello di accenti nel promo del SNL

L'interprete della serie canadese sarà l'ospite dello show televisivo e un divertente video ricorda la sua bravura nel mettersi alla prova con le lingue straniere.

Il successo di Heated Rivalry ha reso i due protagonisti della serie delle vere star internazionali. Connor Storrie, grazie alla popolarità raggiunta, è stato coinvolto come conduttore di una puntata del Saturday Night Live e il promo lo mostra mentre è impegnato in un divertente duello di accenti.

Il divertente scontro in stile western

Il video diffuso online si apre con Connor Storrie insieme ad Ashley Padilla e Marcelo Hernandez, due dei membri del cast del Saturday Night Live, che parlano ironicamente di Heated Rivalry.

La conversazione si sposta poi sulla capacità dell'interprete di Ilya di recitare con un accento russo davvero convincente. Connor ribadisce che è un esperto e questo dà il via a un duello in stile western con James Austin Johnson.

I due attori si mettono così alla prova con vari accenti, tra cui quello tedesco e francese, prima di passare alla lingua parlata da Shrek e dai Na'vi, i personaggi della saga di Avatar.

Storrie ritorna poi a usare l'accento russo dichiarando: "Quando arriverai all'Inferno, dì che ti ci ha mandato Rozanov".

La star di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione) sarà il conduttore dello show nell'episodio che avrà come ospiti musicali i Mumford & Sons.

Il ritorno di Ilya e Shane

La storia d'amore tra Ilya Rozanov e Shane Hollander, i due personaggi al centro della trama della serie, proseguirà con gli episodi della seconda stagione.

I fan , inoltre, dovranno attendere fino all'estate 2027 prima di poter leggere il romanzo Unrivaled, il terzo scritto da Rachel Reid dedicato alla coppia. L'autrice ha infatti rivelato nella giornata di ieri che ha bisogno di più tempo prima di completare il lavoro sul libro a causa dei tanti impegni avuti negli ultimi mesi e del peggioramento del Parkinson, contro cui lotta ormai da tempo.