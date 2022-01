Heat - La sfida: il sequel del cult di Michael Mann sarà un romanzo, ecco il book teaser

Michael Mann annuncia l'arrivo del sequel di Heat: stavolta non si tratta di un film bensì del suo primo romanzo, ecco la data di pubblicazione.

In arrivo il sequel di Heath - La sfida, cult di Michael Mann del 1995. La notizia è una bomba, ma non è esattamente ciò che i fan immaginano. Heath 2 sarà infatti un romanzo, il primo scritto da Michael Mann, di cui troviamo il book trailer poco più sopra.

Il romanzo, scritto a quattro mani con la vincitrice del premio Edgar Meg Gardiner, espande la trama del suo classico crime movie e verrà pubblicato il 9 agosto da William Morrow attraverso la Michael Mann Books, di base presso HarperCollins. Al centro della storia le vite dei personaggi che abbiamo conosciuto nel film.

Robert De Niro e Val Kilmer in una scena di Heat - La sfida, di Michael Mann

Heat - La sfida racconta il confronto tra il tenente della Omicidi della polizia di Los Angeles Vincent Hanna (Al Pacino) e l'abile ladro Neil McCauley (Robert De Niro). Il film ha messo insieme per la prima volta i divi De Niro e Pacino (i due erano apparsi ne il padrino, ma in epoche diverse della trama) all'apice della loro carriera esplorando entrambi i lati della legge.

"Era mia intenzione da molto tempo raccontare le altre storie di Heat", ha dichiarato Michael Mann a Deadline. "C'era sempre una ricca storia o retroscena sugli eventi nella vita di queste persone prima del 1995 in Heat e la proiezione di dove le loro vite li avrebbero portati dopo".

Il libro rappresenta il primo romanzo di Michael Mann Books, che ha firmato un accordo multimilionario con l'etichetta HarperCollins William Morrow e segna il debutto di Mann come romanziere. Il gioco del gatto e del topo tra Hanna e McCauley è stato inspirato dall'ex poliziotto Chuck Adamson nella vita reale e dalla sua ossessiva ricerca del vero Neil McCauley, un astuto ex detenuto di Chicago che ha ottenuto grandi risultati nel mondo del crimine. Molti degli eventi rappresentati nel film sono realmente accaduti.

Il regista Micheal Mann con Al Pacino e Robert De Niro sul set del film Heat - La sfida

Il romanzo Heat 2 si apre il giorno successivo agli eventi del film, con un ferito Chris Shiherlis (Val Kilmer nel film) che cerca disperatamente di fuggire da Los Angeles. La storia si sposta sia nei sei anni precedenti la rapina che negli anni immediatamente successivi, con nuovi personaggi e nuovi mondi di criminalità professionale di alto livello e sequenze d'azione altamente cinematografiche. Le ambientazioni spaziano dalle strade di Los Angeles ai santuari interni dei sindacati criminali taiwanesi rivali in una zona di libero scambio sudamericana, a una massiccia operazione di riciclaggio di denaro del cartello della droga appena oltre il confine con il Messico e infine nel sud-est asiatico. Heat 2 esplora il pericoloso funzionamento delle organizzazioni criminali internazionali e di coloro che vi fanno parte.

A ciò aggiungiamo un tuffo nella vita di Vincent Hanna, sei anni prima, a Chicago mentre è impegnato a risolvere una serie di casi che gli permettono di costruirsi una carriera di tutto rispetto. Ma si parla anche della fine del suo primo matrimonio, degli effetti dell'esperienza come Marine in Vietnam e dei conflitti con il Dipartimento di Polizia di Chicago. Il libro racconterà, inoltre, le vite - sei anni prima della rapina in banca - dei ladri McCauley e Shiherlis, i cui personaggi diventano centrali nel mondo di Heat post-1995, ma anche di Charlene (Ashley Judd), Nate (Jon Voight), Trejo (Danny Trejo) e Kelso (Tom Noonan).

"Il colpo in banca non è stata la prima volta che Kelso ha lavorato con McCauley, e non l'ultima volta che lavorerà con Chris", ha rivelato Mann.