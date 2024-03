Heat 2 sarà il prossimo film di Michael Mann

Michael Mann ha dichiarato a Radio France di essere in piena fase di pre-produzione di Heat 2 e che, a giudicare dalle pile di fogli sulla sua scrivania, si tratta "sicuramente" del suo prossimo film. L'Economic Times afferma inoltre che le riprese inizieranno nell'estate del 2024.

Michael Mann: annunciato un nuovo romanzo dopo Heat 2

Al Pacino e Robert De Niro in una scena di Heat - La sfida, di Michael Mann

Heat 2

L'anno scorso, Mann aveva già dichiarato a Clayton Davis di Variety di avere in programma di girare Heat 2 nel 2024 e di aver dato gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura che definisce sia un "prequel che un sequel".

Quest'ultimo aggiornamento arriva quando Ferrari di Mann, costato 95 milioni di dollari, ha faticato al botteghino, incassando solo 44 milioni di dollari in tutto il mondo e non ottenendo alcun riconoscimento.

Il primo film 1995, Heat - La sfida, ha accumulato un enorme seguito nel corso degli anni, diventando un cult. Mann ha dichiarato che nel sequel ci saranno dei salti temporali. "Sarà una combinazione di computer grafica e trucco. Quindi, non saranno Robert De Niro e Al Pacino a interpretare McCauley e Hanna. E in realtà inizia otto anni prima rispetto al film. Inizia nel 1988 e poi salta al 2000. Ma non so chi ingaggiare fino a quando non avrò scritto la sceneggiatura, ma in questo momento sono nel bel mezzo della stesura della sceneggiatura. E la Warner Bros. è stata molto paziente", ha detto il regista a Variety.

Sappiamo già che Adam Driver assumerà molto probabilmente il ruolo di Neil MacCauley (originariamente interpretato da Robert De Niro). Tra gli altri attori a cui si dice siano stati offerti dei ruoli nel film ci sono Austin Butler e Ana de Armas.

Heat 2 è un adattamento del romanzo pubblicato dallo stesso Mann, che è diventato un best-seller del New York Times nell'agosto del 2022 - è la continuazione della saga di Heat. L'ambientazione si svolge sia prima che dopo l'originale, utilizzando i flashback come in Il padrino - Parte II e concentrandosi in gran parte su Vincent Hanna (Al Pacino) e Chris Shiherlis (Val Kilmer).