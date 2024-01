Michael Mann: annunciato un nuovo romanzo dopo Heat 2

Dopo il successo del suo primo romanzo Heat 2, scritto in collaborazione con l'autrice Edgar Meg Gardiner, che ha raggiunto la vetta delle classifiche dei bestseller nonché dato vita a un film a cui Mann sta attualmente lavorando, il regista Micheal Mann sta lavorando a un nuovo libro.

Il romanzo ancora senza titolo è destinato a essere il primo di una trilogia e sarà il secondo libro di Mann ad essere co-scritto con la Gardiner. Mann ha firmato un contratto di pubblicazione multimilionario per tre libri con l'etichetta di HarperCollins, William Morrow. L'editor di Heat 2, Jennifer Brehl, tornerà anche in questo progetto. Il nuovo romanzo esplorerà un'intensa caccia all'uomo su scala globale lanciata da un agente federale rinnegato e da un operatore apolide in cerca di vendetta.

Heat 2

Reduce dalla regia di Ferrari (qui la nostra recensione), Mann sta attualmente sceneggiando Heat 2, il sequel/prequel del suo classico poliziesco del 1996. Il romanzo racconta la storia degli anni formativi del poliziotto Vincent Hanna e del ladro Neil McCauley (interpretati rispettivamente da Al Pacino e Robert De Niro nel film) e segue le conseguenze della rapina in banca e della sparatoria che concludevano il film. Oltre ad Hanna, la trama è incentrata sul partner di McCauley, Chris Shiherlis (interpretato da Val Kilmer nel film), su Charlene Shiherlis (Ashley Judd) e sul ricettatore di McCauley, Nate (Jon Voight), oltre che su alcuni nuovi personaggi di spicco.