Heat 2: Michael Mann vuole trasformare il romanzo sequel in un film

Michael Mann vuole trasformare il romanzo sequel di Heat - La sfida, in uscita a breve, in un film ambizioso.

Dopo aver pubblicato un sequel del suo cult Heat - La sfida in forma di romanzo, che uscirà nelle librerie americane in estate, Michael Mann ha deciso di trasformare il libro in un film.

Diane Venora e Al Pacino in una scena di Heat - La sfida, di Michael Mann

Heat - La sfida di Michael Mann è considerato un caposaldo del genere poliziesco, un lungometraggio di quasi tre ore che vanta interpretazioni sorprendenti di Al Pacino e Robert De Niro, rispettivamente, nei panni del poliziotto Vincent Hanna e del criminale Neil McCauley. Dopo tutti questi anni, Mann è tornato con un seguito in forma letteraria, il romanzo Heat 2. Romanzo che presto potrebbe diventare a sua volta un film, come ha rivelato Man a Empire Magazine:

"È totalmente pianificato per essere un film. Sarà un film modesto? No. Sarà una serie molto costosa? No, sarà un grande film". Il regista anticipa le sue intenzioni di fare le cose in grande mettendo bene in chiaro che non ha intenzione di ricorrere al formato televisivo per questa nuova storia.

Vista la questione anagrafica, è probabile che Michael Mann ricorrerà a un cast nuovi di zecca, ma per il momento i fans si devono accontentare del ritorno dei personaggi di Hanna e Shiherlis in forma letteraria. Come spiega Mann: "L'abilità con cui puoi immergerti nel mondo interiore è affascinante e puoi farlo meglio in un romanzo. Cerco di evocare quell'esperienza nei film che realizzo, di localizzare il pubblico all'interno del mondo interiore di un personaggio. La forma del romanzo mi consente di muovermi in uno spazio ancora più vasto."

Robert De Niro in una sequenza di Heat - La sfida, di Michael Mann

Il romanzo Heat 2 si apre il giorno successivo agli eventi del film, con un ferito Chris Shiherlis (Val Kilmer nel film) che cerca disperatamente di fuggire da Los Angeles. La storia si sposta sia nei sei anni precedenti la rapina che negli anni immediatamente successivi, con nuovi personaggi e nuovi mondi di criminalità professionale di alto livello e sequenze d'azione altamente cinematografiche. Le ambientazioni spaziano dalle strade di Los Angeles ai santuari interni dei sindacati criminali taiwanesi rivali in una zona di libero scambio sudamericana, a una massiccia operazione di riciclaggio di denaro del cartello della droga appena oltre il confine con il Messico e infine nel sud-est asiatico. Heat 2 esplora il pericoloso funzionamento delle organizzazioni criminali internazionali e di coloro che vi fanno parte. A ciò aggiungiamo un tuffo nella vita di Vincent Hanna, sei anni prima, a Chicago mentre è impegnato a risolvere una serie di casi che gli permettono di costruirsi una carriera di tutto rispetto. Ma si parla anche della fine del suo primo matrimonio, degli effetti dell'esperienza come Marine in Vietnam e dei conflitti con il Dipartimento di Polizia di Chicago.