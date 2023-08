Heart of Stone: lo spy thriller con Gal Gadot stroncato dalla critica, ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Archiviata la parentesi Wonder Woman, Gal Gadot è tornata in azione con uno spy thriller ad alto tasso di adrenalina, realizzato in esclusiva per Netflix: Heart of Stone. Purtroppo le reazioni della critica non sono state particolarmente entusiaste e il punteggio attuale su Rotten Tomatoes si assesta sul 25%.

Nel film Gal Gadot veste i panni di Rachel Stone, un'agente segreta di una misteriosa agenzia per il mantenimento della pace globale prova a impedire a una hacker di rubare l'arma più preziosa e pericolosa dell'organizzazione. Oltre al ruolo da protagonista, Gal Gadot è anche produttrice. Assieme a lei nel cast Jamie Dornan e Alia Bhatt.

Heart of Stone è diretto da Tom Harper. La sceneggiatura è stata firmata da Greg Rucka e Allison Schroeder. La critica lo ha ritenuto un action movie blando e generico che cerca di fare il verso alla saga di Mission: Impossible.

Gal Gadot e la collaborazione con Netflix

Era invece decisamente meglio con Red Notice, action movie uscito nel 2011, dove l'attrice era protagonista assieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Il film si è rivelato essere il più visto di sempre su Netflix, dando il via libera alla realizzazione di due sequel che saranno girati in contemporanea.

Nel film Gal Gadot interpreta la ladra che deve esseere arrestata.