Heart of Stone, Matthias Schweighöfer : 'Amo i ruoli da underdog: Jack di Cuori è fantastico!'

Intervista a Matthias Schweighöfer, l'attore preferito dai registi di Hollywood quando cercano l'interprete giusto per un ruolo "da intelligente": lo è sia in Heart of Stone che in Oppenheimer di Christopher Nolan.

Matthias Schweighöfer si è imposto all'attenzione del pubblico grazie al personaggio di Ludwig Dieter in Army of Thieves di Zack Snyder e da allora Hollywood ha trovato il suo nuovo interprete preferito per i ruoli da "intelligente". Nel film sugli zombi di Snyder è uno scassinatore che sa aprire qualsiasi cassaforte, in Oppenheimer Nolan l'ha voluto per la parte del fisico Werner Heisenberg e in Heart of Stone, dall'undici agosto su Netflix, è Jack di Cuori, esperto di sistemi informatici.

Heart of Stone: Matthias Schweighöfer in una scena del film

L'attore, intervistato a giugno, prima dello sciopero SAG-AFTRA, ci ha confermato di prediligere questo tipo di ruoli: " Sono sempre molto attratto dai ruoli da underdog: perché a volte, anche nella vita reale, non sei il più forte, il più coraggioso, a volte sei sullo sfondo, osservi cosa fanno gli altri, e solo dopo hai il tuo momento. Amo questi personaggi: sono strani, ma li proprio per questo, per la loro stranezza". Il suo personaggio aiuta quello di Gal Gadot, l'agente Rachel Stone, a impedire che un pericoloso hacker metta le mani sul "cuore", un congegno pericoloso.

Per Jack di Cuori ha dovuto imparare diverse coreografie da fare con le mani: " Quando mi hanno offerto questo ruolo ho pensato che fosse perfetto per me. Ho pensato che fosse un personaggio folle: a volte cerchi gli strumenti e nuove idee per rendere migliore un personaggio. Per questo avevo le coreografie. Ne ho dovute fare tantissime per Jack di Cuori! A volte ho riso di me stesso perché tutti gli altri attori stavano fermi nella stanza con me e io facevo strani cerchi con le mani. Eravamo in una stanza buia: è stato molto divertente. Amo Jack di Cuori: è un tipo fantastico".

Heart of Stone: intervista a Matthias Schweighöfer

L'intelligenza artificiale è una minaccia per Hollywood?

Heart of Stone: Gal Gadot in una foto del film

Sulla minaccia dell'intelligenza artificiale per il suo lavoro ci ha detto: " Magari in futuro l'intelligenza artificiale farà film per un pubblico artificiale e noi umani per un pubblico umano. Non lo sappiamo. Penso che come umani preferiremo sempre persone vere. Ma non lo so. Fa paura. È una cosa folle".

