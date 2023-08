Heart of Stone, Gal Gadot: 'Rachel Stone non è una supereroina'

Intervista a Gal Gadot, protagonista di Heart of Stone, film d'azione in cui è l'agente segreto Rachel Stone: tosta, ma umana. Su Netflix.

Gal Gadot è una delle star di punta del cinema action contemporaneo: insieme a Charlize Theron, Ana de Armas, e, qualche anno fa, Angelina Jolie si contende lo scettro di migliore eroina d'azione. Dopo la saga di Fast and Furious e la sua Wonder Woman, l'attrice è pronta a buttarsi in un nuovo franchise con Heart of Stone, film Netflix disponibile in streaming dall'unidici agosto, in cui interpreta l'agente segreto Rachel Stone.

Heart of Stone: una scena del film

Dichiaratamente una versione al femminile di Mission: Impossible (i produttori esecutivi sono gli stessi di Mission: Impossible - Dead Reckoning), il film di Tom Harper punta tutto sulla presenza scenica di Gal Gadot, che per l'occasione non soltanto corre e combatte, ma nuota, guida moto, spara, si lancia con una tuta alare!

Abbiamo intervistato l'attrice a giugno, prima dello sciopero indetto dal sindacato degli attori americani SAG-AFTRA, e ci ha tenuto a mettere in chiaro una cosa: questo personaggio non ha superpoteri: " Abbiamo sicuramente usato uno stile e un approccio diverso. Per le scene d'azione per me era fondamentale far capire che Rachel Stone non è una supereroina: è un'agente tosta, ma è un essere umano. Volevamo che l'azione fosse realistica, cruda, caotica. Ci siamo tenuti lontani dallo stile di Wonder Woman".

Heart of Stone: intervista a Gal Gadot

Chi è Rachel Stone

Heart of Stone: Alia Bhatt in una scena del film

La trama di Heart of Stone si concentra su una missione dell'agente Rachel Stone, Gal Gadot, appunto. Il suo compito è mantenere l'equilibrio mondiale quando i governi stanno per cadere. Una passeggiata, insomma! Per evitare che ci sia una crisi, deve impedire che un hacker metta le mani su un dispositivo chiamato "il cuore", con cui potrebbe governare ogni sistema informatico.

Profondamente idealista, Stone deve capire di chi fidarsi e sopratutto con chi lavorare. Una battuta del film dice: "Voglio circondarmi di persone che vogliono cambiare il mondo". Ci crede anche l'attrice? Affermativa: "Sicuramente. Credo molto nella reazione a catena: penso che se fai qualcosa di buono per qualcuno, lui lo farà a qualcun altro. Si migliora il mondo. È importante circondarsi di persone di cuore, con buone intenzioni: così arriva solo bene".

Heart of Stone: Gal Gadot in una foto del film

Nel film Rachel si allea con delle colleghe per far fronte a una minaccia comune. Quanto è importante fare squadra, sopratutto tra donne? Per Gal Gadot molto: "Penso sia super importante. Se abbiamo la possibilità di elevare qualcuno, così da celebrare insieme chi siamo, personalmente mi fa sentire più forte. Più donne in posizione chiave ci sono - nella nostra industria sono le scrittrici, registe, agenti - meglio è per tutte".

D'accordo anche la collega Alia Bhatt, star di Bollywood, che in Heart of Stone ha il ruolo di Keya Dhawan: "È un cliché dire che se metti due o tre donne in una stanza riescono solo a fare gossip o a litigarsi i mariti: è così superficiale e senza senso. In questi ultimi anni le cose stanno cambiando: vedere le donne battersi per ciò in cui credono e, soprattutto, sostenersi a vicenda è la vera essenza di come siamo fatte. È così che dovremmo essere rappresentate".