He-Man: Noah Centineo sarà l'eroe nel film reboot!

Masters of the Universe ha trovato il suo protagonista: Noah Centineo sarà infatti l'interprete di He-Man nel nuovo progetto cinematografico che porterà sul grande schermo la storia del supereroe.

Il reboot sarà diretto dai fratelli Adam e Aaron Nee e sarà una co-produzione tra Sony Pictures e Mattel Films.

He-Man è stato al centro della famosa serie animata andata in onda dal 1983 al 1985 basandosi sulla famosa linea di giocattoli e nel 1987 è poi stato realizzato un film con protagonista Dolph Lundgren e in cui Frank Langella aveva avuto il ruolo del malvagio Skeletor.

La sceneggiatura del film è stata firmata da David S. Goyer, coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e DeVon Franklin.

Noah Centineo ha già collaborato con la Sony in occasione del reboot di Charlie's Angels e lo studio sembra fosse particolarmente interessato a collaborare nuovamente con la giovane star, prossimamente anche nel cast del sequel di To All the Boys I've Loved Before.