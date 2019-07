HBO Max: svelate le serie in arrivo sul nuovo servizio di streaming

HBO Max sarà il nuovo servizio di streaming proposto da WarnerMedia in arrivo negli Stati Uniti a partire dalla primavera 2020 e che proporrà show cult come Friends e un totale di oltre 10.000 ore di contenuti. Per ora non è stato rivelato il costo mensile del servizio di video on demand, ma Variety ipotizza che l'abbonamento superi gli attuali 15 dollari previsti per HBO Now.

Al debutto HBO Max avrà in catalogo le dieci stagioni di Friends, la sitcom Willy, Il Principe di Bel Air, Pretty Little Liars e tutte le serie prodotte per The CW, tra cui anche le novità Batwoman e Katy Keene.

Il produttore Greg Berlanti produrrà quattro film di genere young adult. Reese Witherspoon, tramite la sua Hello Sunshine, realizzerà per il servizio almeno due film.

Spazio poi alle numerose serie originali:

Dune: The Sisterhood, l'adattamento del libro scritto da Brian Herbert e Kevin Anderson basandosi sul romanzo Dune di Frank Herbert, show prodotto da Denis Villeneuve;

Tokyo Vice che avrà come protagonista Ansel Elgort e segue le indagini della Tokyo Metropolitan Police;

The Flight Attendant che avrà come star Kaley Cuoco;

la serie romantica Love Life, composta da dieci episodi con protagonista Anna Kendrick e prodotta da Paul Feig.

Tra le proposte anche la serie limitata Station Eleven, basata sul romanzo di Emily St. John Mandel, adattata da Patrick Somerville e diretta da Hiro Murai;

Made For Love che si basa sul romanzo di Alissa Nutting e sarà composta da dieci puntate con la regia di S.J. Clarkson;

la serie animata Gremlins;

Crime Farm che avrà tra i produttori Nicole Kidman.

HBO Max proporrà poi i progetti originali HBO annunciati per il 2020 e 2021:

The Outsider di Stephen King, con protagonista Ben Mendelsohn e prodotta e diretta da Jason Bateman;

la serie horror Lovecraft Country, basata sul libro di Matt Ruff e prodotta anche da Jordan Peele e J.J. Abrams;

la serie sci-fi The Nevers ideata da Joss Whedon;

The Gilded Age, la nuova creazione dell'ideatore di Downton Abbey Julian Fellowes;

Avenue 5 che riporta sul piccolo schermo Hugh Laurie accanto a Josh Gad, protagonisti di una storia ambientata nello spazio e ideata da Armando Iannucci;

il thriller psicologico The Undoing diretto da Susanne Bier e con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant, progetto sviluppato da David E. Kelley;

The Plot Against America che porta sugli schermi la storia del romanzo di Philip Roth, il progetto è prodotto da David Simon ed Ed Burns e ha come protagonisti Winona Ryder e John Turturro;

Perry Mason con protagonista Matthew Rhys nell'iconico ruolo e prodotto da Robert Downey Jr. e sua moglie Susan;

il ritorno alla regia di Derek Cianfrance con I Know This Much Is True, tratto dal libro di Wally Lamb e con protagonista Mark Ruffalo nel ruolo di due fratelli gemelli.

