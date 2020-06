Hawkeye è trending topic su Twitter durante le proteste USA, ma per i motivi sbagliati

Nel weekend il nome di Hawkeye è diventato trending topic su Twitter durante le manifestazioni di protesta negli USA, ma il riferimento non sarebbe legato al personaggio Marvel interpretato da Jeremy Renner nell'MCU.

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in un scena del film

L'Hawkeye salito alla ribalta dei social media sarebbe un individuo che ha guidati le proteste nella downtown di Salt Lake City ed è uscito da un'auto brandendo arco e frecce. Hawkeye, l'arciere degli Avengers, è comparso in cinque film dell'MCU films e dovrebbe presto essere protagonista di una serie standalone su Disney+, ma non stavolta non è lui a essere al centro dell'attenzione.

Le proteste di Black Lives Matter, scatenate dalla morte dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis, hanno dato vita a manifestazione pacifiche culminate, poi, in violenti scontri tra polizia e manifestanti. Tra le scene catturate coi telefonini e circolate sui media, ecco comparire un uomo che, dopo essere uscito da una macchina nera, imbraccia arco e frecce per minacciare i manifestanti.

No he really thought he was hawkeye shsjjdj pic.twitter.com/u2rM6ulXAu — SEXY COMMIE ☭ (@ayynicko) May 31, 2020

LMAO THEY GOT DOLLAR STORE HAWKEYE GOOD pic.twitter.com/hyYzXvtUNX — ana ᵇˡᵐ (@farfromhc) May 31, 2020

in molti hanno denunciato l'uomo alla polizia rendendola partecipe dell'incidente. L'arciere improvvisato, poi identificato come Brandon McCormick, ha specificato di essere stato assalito dai manifestanti che avrebbero scosso la sua auto facendolo uscire fuori. Il sindaco di Salt Lake City, Erin Mendenhall, ha poi diffuso un comunicato stampa spiegando di aver raccolto le informazioni necessarie contro McCormick per procedere legalmente contro di lui.

Per fortuna non tutti i supereroi si sono distinti in maniera negativa durante le proteste. Batman in persona sarebbe apparso in mezzo alla folla di manifestanti a Philadelphia con indosso un costume davvero realistico.

yk shits fucked when batman shows up at the riots 💀💀 #riots2020 pic.twitter.com/lUg1FqSG7H — (@exoltyy) May 31, 2020

The scenes be exactly like this. pic.twitter.com/l0Zsdt0Rt2 — (@Oljitsu) May 31, 2020