Hawkeye: le riprese della serie Disney+ imminenti nei Tyler Perry Studios di Atlanta

Buone notizie in arrivo per i fan di Hawkeye. Dopo una fase di stallo anche la produzione della serie Disney+ dedicata a Occhio di Falco starebbe per prendere il via presso i Tyler Perry Studios di Atlanta.

Hawkeye: un concept art della serie Disney+

Secondo uno scoop diffuso da Charles Murphy, da qualche mese i set di Hawkeye sarebbero in costruzione sotto il controllo dei Marvel Studios. L'intento è di avviare le riprese entro fine novembre evitando ulteriori ritardi. In tal caso Charles Murphy suggerisce che la serie potrebbe uscire su Disney+ entro la fine del 2021.

Tempo fa la produttrice di Hawkeye Trinh Tran aveva anticipato l'ingaggio di una giovane donna affascinante per il ruolo di Kate Bishop, che raccoglierà il timone dal mentore Jeremy Renner. Molte fonti indicano in Hailee Steinfeld la probabile protagonista femminile dello show, ma il rumor è privo di conferma da parte di Marvel.

La produttrice ha inoltre sottolineato come gli show Disney+ avranno lo stesso trattamento dei film Marvel:

"Stiamo trattando i nostri show come se fossero film. La qualità delle serie tv sarà pari a quella dei film visti finora. La volontà del Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è sempre stata quella di assicurarsi che le persone guardino questi episodi come se si trattasse di un film lungo. L'idea di dedicare una serie tv ad alcuni personaggi è quella di permettere al pubblico di conoscersi più a fondo sviluppandoli con maggior calma."