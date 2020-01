Hawkeye: la miniserie Marvel su Disney+ è stata posticipata?

La miniserie Marvel incentrata su Hawkeye, in lavorazione per Disney+, sarebbe stata rimandata a tempo indeterminato: ecco perché.

Hawkeye: un concept art della serie Disney+

La miniserie Marvel incentrata su Hawkeye, in lavorazione per Disney+ e inizialmente annunciata per la fine del 2021, sarebbe stata rimandata a tempo indeterminato. Lo riportano alcuni siti specializzati in notizie legate alla Casa delle Idee, con la seguente spiegazione: dato che gli eventi del secondo film di Doctor Strange, in uscita nella primavera del 2021, avrà un impatto sugli eventi futuri del Marvel Cinematic Universe, è stato deciso di rivedere l'ordine di lavorazione delle varie miniserie in base a quanto siano direttamente colpite dai contenuti del lungometraggio, le cui riprese inizieranno fra quattro mesi. A quanto pare, le avventure di Clint Barton hanno un ruolo minore da quel punto di vista, ragion per cui la Marvel non ha fretta nel far arrivare la serie su Disney+.

Un'altra ragione è legata alla trama di Hawkeye, che prevede il passaggio di consegne da Barton alla sua giovane discepola Kate Bishop dopo lo scioglimento della formazione originale dei Vendicatori al termine di Avengers: Endgame. Per il secondo ruolo la scelta preferita della Marvel sarebbe Hailee Steinfeld, la quale però è attualmente bloccata per ragioni contrattuali: nel suo accordo con la Apple per la serie Dickinson c'è una clausola che le impedisce di apparire in altri progetti televisivi. Rimandando la produzione della miniserie, la Casa delle Idee spera quindi di poter avere a disposizione l'attrice senza impedimenti di alcun tipo.

Infine, il sito MCU Cosmic precisa che, contrariamente a quello che auspicano alcuni fan da diversi mesi, la decisione non è stata influenzata direttamente dalle accuse nei confronti di Jeremy Renner da parte dell'ex-moglie. Per l'esattezza, la Marvel non intende licenziare lo storico interprete di Clint Barton sulla base di dichiarazioni non per forza veritiere, ma posticipando le riprese i produttori sperano che il polverone sia passato quando la serie debutterà sul servizio di streaming della Disney.