Hawkeye: Jonathan Igla sceneggiatore e produttore della serie

La serie Hawkeye avrà come sceneggiatore e produttore Jonathan Igla, in precedenza nel team di Mad Men.

Hawkeye, la serie prodotta da Disney+ e Marvel, avrà come sceneggiatore e produttore Jonathan Igla, già nel team dell'acclamata serie Mad Men.

Il progetto televisivo con protagonista l'attore Jeremy Renner farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconterà un nuovo capitolo della storia di Hawkeye.

Negli episodi dello show televisivo destinato alla piattaforma di streaming Occhio di Falco - Clint Barton sembra sia destinato a passare il testimone a Kate Bishop, personaggio che potrebbe essere interpretato da Hailee Steinfeld.

Jonathan Igla ha fatto parte del team di Mad Men a partire dal 2010 quando, in occasione della terza stagione, ha ottenuto l'incarico di sceneggiatore e story editor. Il filmmaker ha già lavorato come produttore in occasione di Sorry for Your Loss, Shut Eye e Pitch.

Hawkeye debutterà sulla nuova piattaforma di streaming di Disney+ nel 2021.