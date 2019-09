Hawkeye: Hailee Steinfeld interpreterà Kate Bishop nella serie?

La serie Hawkeye, prodotta per Disney+, potrebbe avere come protagonista femminile l'attrice Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop.

La giovane star, nel progetto tratto dai fumetti che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe interpretare il ruolo di Kate Bishop.

Tra le pagine in cui si racconta la storia di Hawkeye - Occhio di Falco, Kate Bishop raccoglie l'eredità di Clint Barton, il personaggio interpretato dall'attore Jeremy Renner. La ragazza, che dovrebbe essere interpretata da Hailee Steinfeld, nei fumetti Marvel fa inoltre parte del gruppo chiamato Young Avengers.

La serie sarà scritta e prodotta da Jonathan Igla e Kate potrebbe forse essere introdotta per ottenere poi uno spinoff da protagonista o compiere il suo debutto sul grande schermo in uno dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe.

Disney+ realizzerà in collaborazione con la Marvel anche gli show dedicati a Falcon e il Soldato d'Inverno, Loki, e Vision e Scarlet Witch. In arrivo, inoltre, progetti su Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Hailee Steinfeld, recentemente, è stata protagonista del film action Bumblebee, lo spinoff di Transformers, progetto che ha ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica.