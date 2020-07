Hawkeye, Hailee Steinfeld non più in lizza per il ruolo di Kate Bishop nella serie Marvel?

Hailee Steinfeld sarebbe fuori dalla corsa per l'attrice interprete di Kate Bishop in Hawkeye, serie Marvel in arrivo su Disney+.

Secondo alcune indiscrezioni riguardanti Hawkeye, Hailee Steinfeld non sarebbe più tra le papabili interpreti di Kate Bishop nela serie targata Marvel Studios.

Sulla serie tv dedicata all'arciere degli Avengers interpretato da Jeremy Renner, sapevamo ancora molto poco finora, se non che questa avrebbe esplorato il passato del personaggio, e avrebbe introdotto un'erede al titolo di Occhio di Falco, Kate Bishop.

A lungo si è vociferato che il personaggio di Kate poteva essere interpretato dall'attrice de Il Grinta e Dickinson, Hailee Steinfeld, ma stando agli ultimi rumor, non sembrerebbe essere più il caso.

Come segnalano i colleghi di Screen Rant e CBR, su Twitter, Derek Cornell di The DisInsinsider avrebbe infatti affermato che è già da un po' che l'attrice è fuori dalla corsa per il ruolo.

She’s long gone — Derek Cornell (@thederekcornell) July 17, 2020

Le ragioni non sono riportate, ma probabilmente c'entra anche il fatto che Dickinson - la serie tv di Apple TV+ di cui è protagonista - è stata rinnovata per una seconda stagione, e con il fermo dovuto alla pandemia, potrebbero ritrovarsi dei conflitti di calendario tra le due produzioni.

Ovviamente, questa è solo un'ipotesi, e non è detto che abbia nulla a che fare con le reali ragioni per cui l'attrice non sarebbe più tra le papabili candidate per il ruolo.

Proprio l'emergenza sanitaria al momento non rende impellenti scelte di casting e annunci di questo tipo, soprattutto visto che i Marvel Studios non saranno presenti all'edizione virtuale del Comic-Con.

Vedremo dunque, cosa accadrà in futuro.