Harry ti presento Sally: svelato il motivo della reunion tra Billy Crystal e Meg Ryan (e c'è Sydney Sweeney)

Come si era ipotizzato fin dalla pubblicazione della foto dei due attori insieme, la reniuon è avvenuta per uno spot per il Super Bowl

Una delle cose di Sally Albright che fa impazzire Harry Burns nel film del 1989 Harry ti presento Sally è la sua sensibilità alimentare. Lui le dice che le ci vuole un'ora e mezza per ordinare un sandwich, ma nel nuovo spot che li vede di nuovo insieme, lei ha solo 30 secondi di tempo.

I personaggi, notoriamente interpretati da Billy Crystal e Meg Ryan, tornano al Katz' Delicatessen di New York per l'omaggio a una delle scene più note del film, in cui Sally finge di avere un orgasmo mentre la coppia è fuori a cena. Solo che stavolta stanno promuovendo anche la maionese Hellmann's per uno spot che andrà in onda durante gli intermezzi pubblicitari del Super Bowl. Alla fine dello spot, c'è anche un irresistibile cameo di Sydney Sweeney.

Con il film che ha recentemente festeggiato il suo 35° anniversario ed è stato inserito nel National Film Registry, "ci è sembrata la tempesta perfetta per tornare insieme allo stesso tavolo e fare di nuovo indigestione", ha affermato Crystal, durante una recente intervista.

Hellmann's, di proprietà del gigante dei prodotti di consumo Unilever, torna con uno spot del Super Bowl, il quinto per il marchio. Negli ultimi anni, si era concentrato sulla questione dello spreco alimentare, dicendo agli spettatori del Big Game che la maionese può aiutarli a utilizzare di più i prodotti di base del supermercato che acquistano. Lo spot del Super Bowl dell'anno scorso aveva coinvolto Kate McKinnon, Pete Davidson e un "gatto Mayo".

Billy Crystal festeggia i 75 anni ricreando la posa di Harry, ti presento Sally

Nel pensare a un'altra pubblicità per il Super Bowl, i dirigenti volevano dare una scossa a questa loro missione, come affermato da Jessica Grigoriou, vicepresidente senior del marketing per i condimenti di Unilever, e mostrare come la maionese contribuisca a rendere il cibo migliore: "Vogliamo continuare ad alzare l'asticella ogni anno e continuare a sorprendere le persone e a fare qualcosa di più inaspettato", ha dichiarato.

Lo spot fa leva sull'umorismo e sulla nostalgia, due temi che si rivelano regolarmente popolari al Super Bowl. Il nuovo spot di 30 secondi dovrebbe essere trasmesso nel secondo quarto durante la telecronaca dell'evento su Fox il 9 febbraio.