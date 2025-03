Billy Crystal e Meg Ryan, reunion sul palco degli Oscar 2025 per annunciare il miglior film

Sono state poche le reunion che hanno animato la Notte degli Oscar 2025 ma l'ultima è stata la più acclamata. Annunciandolo come 'il più grande presentatore degli Oscar di sempre', Conan O'Brien ha introdotto Billy Crystal.

L'attore e presentatore ha annunciato il premio al miglior film insieme alla sua co-star in Harry, ti presento Sally, Meg Ryan, con tanto di citazione finale.

La reunion di Harry, ti presento Sally agli Oscar

"È fantastico essere di nuovo a questo show, una volta lavoravo qui" ha dichiarato Crystal, che presentò gli Oscar per ben 9 edizioni "Quando è stata la prima volta?" ha chiesto Ryan.

Crystal ha risposto con la sua consueta ironia:"Nove smoking fa". A quel punto Meg Ryan ha risposto:"Tagliamo corto", per spostare l'attenzione sulla categoria dedicata al miglior film.

Billy Crystal ha concluso con una citazione impossibile da non riconoscere:"Perché quando hai la possibilità di essere un vincitore dell'Oscar per il resto della tua vita, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile".

Il cult romantico con Meg Ryan e Billy Crystal

Harry, ti presento Sally è una commedia entrata nell'olimpo delle più grandi rom-com della storia del cinema e racconta il legame tra i due amici Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan), che capiranno di amarsi.

Meg Ryan e Billy Crystal in una scena di Harry, ti presento Sally

Diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron, Harry, ti presento Sally è ricordato ancora oggi come un classico del cinema romantico. Le due star si erano già riunite per uno spot creato per il Super Bowl.