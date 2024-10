Harry, ti presento Sally: Billy Crystal: "Io e Meg Ryan avevamo una chimica fantastica"

Billy Crystal è stato intervistato dal magazine People e ha parlato anche di un classico delle commedie romantiche, Harry, ti presento Sally, diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron. Nell'intervista, Crystal ammette che non credeva nella longevità del film.

Nonostante ciò, l'attore era consapevole della grande alchimia che condivideva sul set con Meg Ryan. Percepiva grande fiducia nell'esplosione di talento sul set e sapeva che gran parte proveniva proprio dall'intesa con la collega.

Un film speciale

Billy Crystal ribadisce di non aver mai creduto che il film sarebbe stato così tanto amato dopo oltre tre decenni:"Sapevi che era speciale ma non potevi credere che lo sarebbe rimasto anche dopo trentacinque anni" ha specificato.

Meg Ryan e Billy Crystal in una scena di Harry, ti presento Sally

L'attore ha elogiato in particolare la scrittura di Nora Ephron e l'intesa con Ryan:"Sapevi che era una sceneggiatura fantastica. Io e Meg avevamo una chimica incredibile" ha sottolineato, elogiando anche le co-star Carrie Fisher e Bruno Kirby, che interpretavano gli amici Marie e Jess.

Il momento perfetto

"Tutto ciò che puoi controllare è l'esperienza" prosegue Crystal "E la sceneggiatura era fantastica, il regista fenomenale, il direttore della fotografia, Barry Sonnenfeld, che poi è diventato anche lui un grande regista. È arrivato nel momento perfetto per noi, nella nostra vita, e si sentiva bene. Ma non sai cos'è davvero buono finché non vedi tutto quanto messo insieme".

La prima volta che accadde fu a Pasadena:"Ero seduto in fondo con Rob e il film stava andando incredibilmente bene. Poi è arrivata la scena della gastronomia, e il pubblico ha riso come nemmeno ti immagini" ha ricordato l'attore, riferendosi in particolare alla battuta della signora anziana che dice 'Quello che ha preso la signorina'.

Nel cast di Harry, ti presento Sally, anche Michelle Nicastro, Steven Ford, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Lisa Jane Persky e Kyle T. Heffner.