Harry, ti presento Sally: il primo finale del film era molto diverso

Harry, ti presento Sally è una delle commedie romantiche più apprezzate di sempre. Un grande classico con protagonisti Meg Ryan e Billy Crystal, perfettamente a loro agio nei panni di due grandi amici che finiscono per innamorarsi tra loro. Un finale perfetto per qualsiasi spettatore romantico che ad ogni visione si commuove guardando la dichiarazione d'amore di Harry nei confronti di Sally alla festa di fine anno.

L'unico finale possibile per chiunque. Evidentemente non per Rob Reiner. Il regista del film ha spiegato che originariamente Harry e Sally non avrebbero dovuto stare insieme alla fine della storia. La spiegazione arriva proprio da Reiner in persona:"Ero single da dieci anni e la mia vita privata era un caos, dentro e fuori dalle relazioni, senza essere in grado di farle funzionare. Nella prima bozza della sceneggiatura - o la bozza che stavamo per girare - Harry e Sally non si sarebbero riuniti. Si incontrano a distanza di anni e poi percorrono strade separate".

In fase di scrittura dissero a Rob Reiner di 'scrivere quello che conosceva'. E apparentemente ciò che Rob Reiner sapeva a quel tempo era che non stava vivendo per sempre felice e contento con qualcuno di cui si era innamorato. A Nora Ephron è attribuita la sceneggiatura del film ma Rob Reiner e Billy Crystal lavorarono entrambi alla storia durante la produzione e il finale pare che sia uno dei contributi di Reiner allo script.

Allora quale fu l'evento che fece cambiare idea al regista? Parlando con Entertainment Weekly, Reiner ha spiegato che durante le riprese del film conobbe la donna che alla fine sarebbe diventata sua moglie e quell'esperienza gli fece cambiare totalmente percezione. Un cambio radicale che gli permise di riscrivere il finale, facendo sì che la coppia stesse insieme. Un cambio talmente repentino testimoniato dal fatto che molte delle battute pronunciate da Billy Crystal a Meg Ryan nell'iconica scena finale sono improvvisate, perché il nuovo finale non era ancora del tutto stato completato.

Una fine completamente diversa che nessuna coppia al mondo sarebbe in grado di contemplare pensando a Harry, ti presento Sally. E ognuna di loro dovrebbe ringraziare l'amore. Quello tra Rob Reiner e la sua futura moglie.