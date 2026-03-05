Oscar 2026: Barbra Streisand, Meg Ryan e Billy Crystal saranno coinvolti nel segmento In Memoriam?

La star della musica e i protagonisti di Harry, ti presento Sally sembra saranno coinvolti per ricordare Robert Redford e Rob Reiner sul palco.

La serata degli Oscar 2026 sembra conterrà dei momenti molto emozionanti: i produttori della serata, infatti, sembra vogliano coinvolgere star come Barbra Streisand, Meg Ryan e Billy Crystal. Gli attori dovrebbero apparire sul palco in occasione del segmento In Memoriam per rendere omaggio, rispettivamente, a Robert Redford e Rob Reiner.

Un momento musicale speciale

Secondo le fonti di Deadline e Variety, Barbra Streisand è attualmente impegnata nelle trattative con i produttori. La cantante e attrice ha recitato accanto a Robert Redford in occasione di Come eravamo, il film del 1973 diretto da Sydney Pollack per cui aveva interpretato anche la canzone originale, usata nella colonna sonora, scritta da Alan e Marilyn Bergman insieme a Marvin Hamlisch.

I portavoce dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, per ora, non hanno voluto rivelare se il brano verrà interpretato dal vivo, durante la serata di consegna dei premi, per ricordare l'attore e regista, morto a settembre all'età di 89 anni.

La reunion di Harry, ti presento Sally

Billy Crystal e Meg Ryan, inoltre, sembra saliranno insieme sul palco per rendere omaggio a Rob Reiner insieme ad altre star dei film diretti dal regista. Il protagonista di Harry, ti presento Sally, da molti anni grande amico del filmmaker, sembra lo ricorderà parlando brevemente della sua esperienza sul set e del legame che li univa durante il segmento In Memoriam.

La cerimonia di consegna della 98esima edizione dei premi Oscar sarà condotta da Conan O'Brien nella serata del 15 marzo al Dolby Theatre di Hollywood. La cerimonia sarà trasmessa in tutto il mondo e, per ora, non sono ancora stati svelati tutti i nomi delle star del cinema che saranno coinvolte dai produttori per la presentazione e la consegna degli importanti riconoscimenti.