Harry, ti presento Sally, l'autore delle musiche ringrazia Rob Reiner: "Mi ha cambiato la vita"

In un'intervista a Rolling Stone, Harry Connick Jr. ha raccontato l'incredibile esperienza di lavorare con Rob Reiner per il film Harry, ti presento Sally. Il musicista e attore ha cantato It Had To Be You, quando aveva appena 21 anni.

Connick Jr. ha spiegato che Rob Reiner lo chiamò e lo invitò a Los Angeles per suonare alcune parti al pianoforte solista di accompagnamento per il film con Billy Crystal e Meg Ryan, anche se all'epoca non aveva idea di cosa significasse.

L'esperienza da ventenne di Harry Connick Jr. con Rob Reiner

"Ho suonato brani improvvisati scena dopo scena" ha spiegato Connick Jr. "Il signor Reiner mi ha guidato in ognuna, spingendomi e tirandomi per farmi entrare in sintonia con ciò che si stava svolgendo sullo schermo"

Meg Ryan e Billy Crystal in una scena di Harry, ti presento Sally

Il musicista ha ammesso di aver avuto un po' di soggezione: "Avevo paura di lui, era così preciso nella sua visione, ma era anche gentile, paziente e chiaro".

La star di Hope Floats ha detto di aver suonato anche Winter Wonderland di Ray Charles per l'album della colonna sonora, e che Rob lo ha istruito ancora una volta a suonarla come preferiva: "Chi era quest'uomo? Mi lasciava cantare e suonare qualsiasi cosa volessi. Era così in ogni film? Ogni regista lavorava in questo modo?' A quanto pare, no. Era il più raro tra i rari".

Il ringraziamento a Rob Reiner

Harry Connick Jr. ha registrato anche il tema principale di Harry, ti presento Sally, It Had to Be You: "Rob Reiner era un gentiluomo, un gentiluomo brillante e generoso. Lo ricorderò sempre in studio quel giorno, forte e deciso, preciso e ponderato". La star di Independence Day ha ricordato anche il consiglio che gli diede Reiner: "Se vuoi fare qualcosa in questo mestiere, fallo da solo. Non aspettarti che qualcun altro faccia qualcosa per te".

Un consiglio che ha sempre ritenuto corretto: "A meno che non fosse coinvolto Rob Reiner. Ha fatto qualcosa per me, mi ha cambiato la vita, e gliene sarò per sempre grato. Grazie, signor Reiner. Sarà sempre nel mio cuore".