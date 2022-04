Harry Styles scherza sulle scene hot del suo nuovo film: "Meglio non guardarlo con i genitori!"

Nel corso di un'intervista con Capital FM, Harry Styles ha scherzato su My Policeman e, parlando delle scene hot del film, ha sconsigliato di vederlo in compagnia dei genitori.

Harry Styles ha confermato che uno dei suoi nuovi film girati a Brighton "non è da vedere con i vostri genitori"! Nel corso di un'intervista con Capital FM, l'ex star degli One Direction ha parlato di My Policeman e si è lasciato andare a un consiglio che può tornare più che utile.

Il presentatore Roman Kemp ha scherzato con Harry Styles su quale dei suoi due film girati a Brighton (My Policeman e Don't Worry, Darling) poter vedere in compagnia dei genitori. Il protagonista di Dunkirk ha dichiarato: "Non saprei dirti... Forse è meglio girarne un altro!". A quanto pare, infatti, My Policeman conterrà qualche scena più che piccante!

Il conduttore, a questo punto, ha risposto: "Sì, devi farne un altro in modo tale che io possa vederlo in compagnia dei miei!". Poi, Kemp ha chiesto a Styles se le scene di sesso in questione siano state girate utilizzando un pallone da basket sgonfio o meno - perché recentemente, Jonathan Bailey ha svelato il metodo usato per girare le scene di sesso in Bridgerton 2 e, tra questi, trovano spazio palle da basket sgonfie.

Harry ha rivelato di non aver avuto "nessuna esperienza con una palla da rete", ma ha spiegato: "Dipende molto dalla persona con cui stai lavorando e dalla situazione. Tutto quello che posso dire, dalla mia esperienza personale, è che sono stato molto fortunato ad avere un rapporto di fiducia con le persone con cui stavamo lavorando".

"È stato tutto discusso e tutto è stato molto tranquillo. Pensavamo sempre: 'Ok, lo stiamo facendo insieme, e ci fidiamo l'uno dell'altro, e in qualsiasi momento possiamo fermarci'" ha concluso Styles.

Nel film, l'attore interpreta Tom, un poliziotto gay che sposa Marion, interpretata da Emma Corrin di The Crown, per nascondere la sua relazione segreta con un giovane uomo chiamato Patrick.

L'uscita su Amazon Prime Video è prevista per la fine di quest'anno, anche se una data esatta non è ancora stata confermata. L'icona globale è stato intervistato su Capital FM per promuovere il suo nuovo singolo, As It Was, che è uscito oggi, e il suo prossimo album, Harry's House, che sarà pubblicato il 20 maggio.