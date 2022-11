My Policeman, la recensione: Harry Styles in un ambiguo triangolo sentimentale

La recensione di My Policeman, film che adatta l'omonimo romanzo in una confezione prevedibile, nuova esclusiva del catalogo Prime Video.

Brighton, anni Cinquanta. I giovani Tom, poliziotto, e Marion, insegnante delle scuole elementari, sono molto diversi ma tra loro sembra essere scoppiato un platonico colpo di fulmine. I due infatti cominciano a frequentarsi e paiono inseparabili, facendo presagire un imminente matrimonio e un futuro roseo.

Come vi raccontiamo nella recensione di My Policeman quell'idillio apparentemente inattaccabile viene incrinato dall'entrata in scena di Patrick, curatore in un museo. Questi viene introdotto da Tom e diventa una presenza costante, dando inizio ad un insolito triangolo. Inoltre il nuovo arrivato e Marion sembrano accomunati da una grande passione per la cultura, che rischia spesso di isolare Tom e metterlo in secondo piano. Ma la realtà è ben diversa e Marion lo scoprirà ben presto a proprie spese: Patrick infatti è omosessuale e ha una relazione clandestina proprio con Patrick, da tenere assolutamente nascosta in un periodo storico e sociale dove essere gay poteva costare caro...

Ieri, oggi e domani

My Policeman: Harry Styles ed Emma Corrin in una foto del film

La storia è raccontata su due piani temporali, con gli anni di gioventù raccontati in lunghi flashback nei quali i diretti protagonisti ormai anziani ripercorrono quanto vissuto, le bugie che hanno incrinato il loro legame e quell'atipico e ambiguo ménage à trois che nascondeva mille sfumature.

In un Inghilterra dove gli omosessuali rischiavano l'arresto per atti osceni in luoghi pubblici se scoperti in atteggiamenti intimi o dove anche una semplice denuncia anonima era una sorta di condanna a vita, con un'etichetta ormai difficile da togliere, solo mentire agli altri e a se stessi era l'unico modo per vivere liberamente il proprio amore. Anche a costo di tradire la fiducia delle persone amate...

Amore e amore

My Policeman: David Dawson ed Harry Styles in una scena

In My Policeman non c'è nessun vincitore, ognuna delle tre punte di questo triangolo romantico ha colpe e ferite, figlie di un tempo e di un conformismo che rifiutavano qualsiasi tipo di diversità. Il film cerca a più riprese di contestualizzare la storia nel relativo periodo, con una ricostruzione ambientale più che discreta, ma non riesce sempre a scandagliarne le contraddizioni con la giusta incisività.

L'omonimo romanzo alla base, pubblicato nel 2012 dalla scrittrice britannica Bethan Roberts, era più lucido e attento nello scavo psicologico, che qui si perde invece in soluzioni spesso gratuite - le scene di sesso abbondano - e riduce il surplus emotivo a qualche accenno di prevedibile retorica, crescente con lo scorrere dei minuti e l'alternanza tra presente e passato.

Alti e bassi

My Policeman: Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson in una scena

Il cast può contare sulla presenza della pop-star Harry Styles, recentemente alla ribalta sul grande schermo con il controverso Don't Worry Darling, nella parte del poliziotto del titolo, uomo conteso tra la timida e ingenua maestrina di Emma Corrin e l'ambiguo terzo incomodo di David Dawson, il più convincente insieme a un Rupert Everett che ne veste i panni da anziano. Ma pur a dispetto di interpretazioni più o meno riuscite, si ha l'impressione che a My Policeman manchi qualcosa per spiccare effettivamente il volo e trascinare il pubblico in questa love-story "universale", dove i sentimenti non hanno - o meglio non dovrebbero avere - confini.

Il regista Michael Grandage, dichiaratamente omosessuale e quindi alle prese con una storia che lo riguarda da vicino, non riesce a imprimere il necessario carattere a una narrazione che procede per inerzia e si rende più prevedibile del previsto, smussando il lato emotivo in favore di un approccio didascalico, privo di quei sussulti che erano necessari in una vicenda così torbida e delicata al contempo.