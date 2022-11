My Policeman, su Prime Video in streaming da oggi

My Policeman, il nuovo film con Harry Styles ed Emma Corrin, presentato al Festival di Toronto 2022, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 4 novembre 2022.

My Policeman, il nuovo film con Harry Styles ed Emma Corrin, presentato al Festival di Toronto 2022, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 4 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Diretto da Michael Grandage, My Policeman è tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts e la sceneggiatura è stata firmata da Ron Nyswaner. Harry Styles interpreta Tom, un poliziotto gay che nasconde la sua sessualità frequentando l'insegnante Marion, ruolo affidato a Emma Corrin. Tom ha inoltre una relazione segreta con Patrick, che lavora nel campo dell'arte, ma il suo matrimonio con Marion ha degli effetti su entrambi i legami.

My Policeman: Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson in una scena

Il film è molto chiacchierato per la presenza di alcune scene di sesso gay, che Harry Styles ha commentato così: "Gran parte del sesso gay nei film è costituito da due uomini che si danno da fare, e questo toglie un po' di tenerezza al film. Immagino che ci saranno persone che guarderanno il film e che erano vive durante il periodo in cui era illegale essere gay, e Michael voleva mostrare che anche questo come qualunque amore possa essere un amore tenero e sensibile".

Ai microfoni di Entertainment Weekly il regista ha spiegato il suo approccio nel dirigere le scene più hot: "Da uomo gay ho fatto del mio meglio per fare in modo che l'intimità venisse raccontata nel modo migliore. Sapevo che c'era un modo per raccontare una storia molto specifica sull'intimità omosessuale che, ogni volta che veniva vista nel film, aiutava a portare avanti la narrazione".